Vettel: “Molto presto nessuno si ricorderà più di me come pilota”

Sebastian Vettel ha riconosciuto che non gli importa come e se la gente lo ricorderà

Al tedesco resta la sensazione di aver sempre dato tutto per avere successo in Formula 1, ma per lui la cosa più speciale è che tifosi e colleghi hanno un bel ricordo di lui come persona.

Vettel non si offenderebbe se qualcuno non lo ricordasse per gli anni a venire , quindi per lui non è un problema rilevante. Il quattro volte iridato ricorda di aver dato tutto ogni anno per andare fino in fondo sia dentro che fuori dal circuito, ha cercato di trattare con rispetto tutti i suoi compagni di squadra, i giornalisti e i tifosi.

“Le persone possono decidere se vogliono ricordarsi o meno, ma non mi offenderei se non lo facessero. Non è importante come mi ricordino. La cosa più importante è che ho sempre cercato di trattare le persone con rispetto, è ciò per cui vorrei essere ricordato, è qualcosa che mi renderebbe felice”, ha detto Vettel in un’intervista al sito ufficiale dell’Aston Martin .

Il ritiro è tutta colpa della Aston?

D’altra parte, Sebastian non rimpiange questi ultimi due anni con l’ Aston Martin , poiché ha avuto il privilegio di lavorare con molte persone e ha vissuto qualcosa di diverso guidando in fondo alla griglia. Riconosce che se avesse avuto una vettura competitiva forse il 2022 non sarebbe stato il suo ultimo anno, ma non vuole restare in Formula 1 per lottare per il decimo posto .

“Mi ritirerei se fossi stato molto competitivo negli ultimi tre o quattro anni? Con una macchina per vincere gare e lottare per essere campione del mondo, magari se avessi l’opportunità di vincerne un’altra forse avrei preso la stessa decisione, ma è impossibile dirlo ora. Finire decimo in questo momento non mi dà problemi , so cosa significa essere primo”, ha detto.

“Non direi che sono stati due anni insignificanti , anche se i risultati e i punti raggiunti non sono stati così utili per portarci dove volevamo essere. Ho amato lavorare con il team e incontrare persone diverse. Sono state due stagioni impegnative, perché non ero abituato a correre in fondo alla griglia. Sono stati tempi difficili e me ne sono reso conto”, ha espresso Vettel per finire.