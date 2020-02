Vettel proverà la nuova Ferrari per primo

Sarà Sebastian Vettel a debuttare al volante della neonata SF1000 durante la prima sessione di test invernali che si terranno al Montmelo la prossima settimana. Vettel sarà in pista per tutto il primo giorno di test e nel pomeriggio del secondo giorno. Leclerc, invece, guiderà la Ferrari nella mattinata del secondo giorno e avrà la terza ed ultima giornata di test interamente a sua disposizione per testare la nuova Rossa.

Le giornate di test sono dunque state equamente distribuite tra i due piloti del Cavallino.

LE TANTE ASPETTATIVE

Vettel dovrà provare ad avere con la nuova Ferrari sensazioni migliori di quelle che aveva con la SF90 del 2019, che non era granchè adatta al suo stile di guida. Leclerc dal canto suo cercherà di continuare a sorprendere e mostrare quella velocità nel giro secco che ha sorpreso molti tifosi di Formula 1 in più di una qualifica dell’anno scorso. Il monegasco non a caso ha chiuso la stagione con il maggior numero di pole position ottenute, battendo Lewis Hamilton.

La Ferrari al momento non ha dato notizie su come distribuirà le giornate nella seconda settimana di test, che sarà fondamentale per gli uomini del Cavallino, poiché gireranno con lo stesso pacchetto che debutterà poi durante la prima gara della stagione in Australia. Il 26, 27 e 28 febbraio saranno dunque giornate chiave per la Ferrari per capire se il pacchetto scelto sarà efficace o meno sul circuito australiano di Albert Park.