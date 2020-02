Vettel: “C’è ancora tempo per pensare al rinnovo”

Nemmeno il tempo di presentare le monoposto per la stagione 2020, che il mercato piloti torna a infiammarsi. Protagonista della scena è Sebastian Vettel

Alla soglia dei trentatré anni e con un contratto in scadenza al termine della stagione, Sebastian Vettel deve ancora confermare la sua permanenza nel Circus. La complicata stagione vissuta al fianco di Charles Leclerc nel 2019, infatti, ha dato vita a numerose indiscrezioni circa il suo futuro, che potrebbe anche essere lontano dalla tanto amata Scuderia Ferrari. Il quattro volte campione del mondo, però, dopo aver presentato la SF1000, si è detto sicuro: “c’è ancora molto tempo per parlare di negoziazioni“.

All’alba del nuovo campionato, il pilota di Heppenheim ha rivelato di essere calmo e che è ancora troppo presto per parlare del suo futuro in Formula 1. “Questa è la situazione, stiamo parlando del 2021 senza nemmeno aver iniziato l’attuale stagione. Penso ci sarà abbastanza tempo per parlarne”, ha dichiarato al canale tedesco RTL

TRA PASSATO E FUTURO

Durante l’intervista, Sebastian Vettel ha fatto autocritica, e ha rivelato che nel 2019 sia lui che la Ferrari non sono riusciti a far funzionare tutti gli ingranaggi. “Non è stato un buon anno per me. Dovresti sempre aggiustare qualche dettaglio, ma alla fine credo che non siamo stati abbastanza forti come squadra“.