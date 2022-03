Vettel ancora positivo al COVID: riuscirà a correre a Gedda?

Il quattro volte campione del mondo potrebbe mancare al secondo Gran Premio di fila; la decisione ufficiale del team arriverà però solo domani

Sebastian Vettel continua a risultare positivo al test del COVID-19. Il pilota tedesco dell’Aston Martin ha contratto il virus il giorno prima dell’inizio del Gran Premio della settimana scorsa, impedendogli di parteciparvi. Al suo posto è stato schierato in griglia Nico Hulkenberg. Che, però, non ha portato buoni risultati alla scuderia: ha concluso la gara soltanto diciassettesimo. Non molto meglio Lance Stroll, che riuscendo comunque a rimontare, non ha ottenuto neanche un punto al primo Gran Premio di stagione.

Stamattina Vettel ha ripetuto il test con la speranza di poter raggiungere Gedda. Tuttavia, come si legge in un post condiviso dall’account Twitter del team: “Sebastian Vettel non ha ancora ottenuto il test negativo per il COVID richiesto per arrivare in Arabia Saudita. Nico Hulkenberg sarà a Gedda per sostituire Seb se necessario. Rimandiamo la nostra decisione finale a venerdì, per dare a Seb ogni opportunità per gareggiare“.

UPDATE: Sebastian Vettel has not yet returned the required negative COVID test to fly to the #SaudiArabiaGP. Nico Hülkenberg will be in Jeddah to deputise for Seb if necessary. We will delay our final decision until Friday to provide Seb every opportunity to race. — Aston Martin Aramco Cognizant F1 Team (@AstonMartinF1) March 24, 2022

VETTEL POSITIVO AL COVID: ANCHE RICCIARDO PENALIZZATO PER QUESTO

L’Aston Martin dunque cercherà di fare in modo di avere il proprio pilota per il Gran Premio di questa domenica. Tuttavia, se l’esito del test sarà ancora negativo, potremmo rivedere Hulkenberg con la tuta verde per questo weekend. Vettel non è il primo pilota ad aver contratto il virus prima dell’inizio di stagione: anche Ricciardo, infatti, ha subito la stessa sorte prima dei test pre-stagionali in Bahrain, non potendo prendervi parte.

Sicuramente questi due sfortunati avvenimenti hanno influenzato le prestazioni iniziali di due team, che non sembrano essere partiti col piede giusto. Se è vero che il nuovo regolamento tecnico doveva dare più opportunità anche ai team fuori dalla top 3, domenica scorsa McLaren e Aston Martin sono apparse le più in difficoltà con la nuova monoposto.