Vettel positivo al Covid: pronto il suo sostituto

Sebastian Vettel non prenderà parte al GP del Bahrain questo fine settimana. A ventiquattro ore dalla prima sessione di prove libere della stagione, il quattro volte campione del mondo è infatti risultato positivo al Covid-19 e, secondo quanto riporta Auto Motor und Sport, è attualmente in isolamento nella sua casa in Svizzera in un buono stato di salute.

Aston Martin ha fatto immediatamente sapere che sarà Nico Hulkenberg a prendere il suo posto.

Il tedesco salirà dunque su una monoposto di Formula 1 per la prima volta dal 2020, quando sostituì Sergio Perez e Lance Stroll, dando prova del suo talento con 10 punti guadagnati e un’incredibile terza postazione in occasione delle qualifiche del GP del 70° Anniversario a Silverstone.

UPDATE: Sebastian Vettel has tested positive for COVID-19 and will therefore not be taking part in the 2022 #BahrainGP.

Replacing him in the AMR22 will be Reserve Driver @HulkHulkenberg, who will be in the car from FP1 onwards. #F1 pic.twitter.com/36wnI8LUAC

— Aston Martin Aramco Cognizant F1 Team (@AstonMartinF1) March 17, 2022