Vettel alla Ferrari: “Controllino l’attrezzatura dei box”

Sebastian Vettel al termine del doppio weekend in Bahrain ha chiesto alla Ferrari di controllare l’attrezzatura dei box, dopo due soste lente in occasione del GP di Sakhir.

La richiesta avanzata da Sebastian Vettel nei confronti della Ferrari, suo attuale team, è figlia di diversi errori nei pit-stop, soprattutto nelle ultime gare della stagione, con il GP di Sakhir che non ha fatto eccezione. Infatti, in quest’ultima occasione le due soste sono durate rispettivamente 4.5 e 6.5 secondi.

LA RICHIESTA DEL TEDESCO

Nonostante questi errori che hanno compromesso le gare, il tedesco ha difeso i meccanici, assicurando che l’attrezzatura utilizzata debba essere sottoposta ad una revisione: “È già abbastanza difficile per i ragazzi, quindi mi dispiace per loro. La squadra probabilmente ha bisogno di una revisione della loro attrezzatura perché non è colpa dei ragazzi“.

Tuttavia, Sebastian non ritiene che i problemi durante i pit-stop abbiano compromesso la sua stagione, poiché è rimasto intrappolato in fondo al gruppo con una monoposto lenta: “Per la mia stagione sono stati un po’ irrilevanti. Siamo stati abbastanza lenti fin dall’inizio. Non potevo restare in scia alle monoposto davanti e non ho vinto duelli in rettilineo, sia con l’effetto scia che con l’utilizzo del DRS.

“Mi sentivo come se mi mancava potenza, ma non so se il cambio di motore abbia influito su ciò. Quindi, sono stato sulla difensiva per tutte le gare della stagione e non ho potuto beneficiare delle gomme soft alla fine. Dunque le soste non hanno fatto la differenza”.

LA REALTÀ

Alcuni problemi in gara relativi alla sosta ai box però, gli sono costati diversi punti seppur esigui. L’occasione più rilevante è quella della sosta nel GP dell’Emilia Romagna, dove dopo una rimonta dalla 14esima piazzola gli era valsa la top-10, proprio fino alla sosta durata 13,1 secondi che ha compromesso l’obiettivo “zona punti”.

Infine, per la stagione di Formula 1 2021 la Ferrari farà accomodare Carlos Sainz al posto del tedesco, con l’obiettivo di lottare almeno con la Red Bull e non dovrà farlo solo in pista, ma anche in pit-lane. Infatti, il team austriaco in occasione della stagione in corso si è dimostrato il migliore nel campo del cambio gomme. Infatti, solo in occasione del GP di Sakhir ha effettuato la sosta di Alexander Albon in 1.9 secondi, nonché tre secondi più lento della sosta più veloce della Ferrari.