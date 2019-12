Verstappen: “Voglio lottare per il titolo nel 2020”

Il talento olandese Max Verstappen, dopo il terzo posto nel Campionato Piloti del 2019, afferma di avere come obbiettivo per il prossimo anno la corona iridata

Alla prima stagione da motorizzata Honda, la Red Bull è riuscita a raccogliere tre vittorie e due pole position, tutte a nome Max Verstappen. La casa costruttrice giapponese sembra ever superato gli annosi problemi di performance e affidabilità che avevano caratterizzato gli anni con McLaren. Il successo ottenuto nel 2019 ha portato la Honda a decidere di prolungare la propria permanenza in Formula 1 ben oltre il 2020.

Intervistato dal sito olandese autobahn.eu, Verstappen ha dichiarato: “E’ stato un inizio promettente, credo abbiamo raggiunto risultati molto importanti”. Per la stella della scuderia di Milton Keynes, i miglioramenti apportati da Honda sono stati fondamentali per ottenere i risultati raggiunti. “Personalmente credo che l’affidabilità fosse l’aspetto più importante da migliorare. Il livello è stato molto alto durante tutto l’anno e ci ha permesso di fare molti progressi anche con il motore stesso”.

A season of making memories away from the circuit 🤘😝 #givesyouwings pic.twitter.com/9bAE2uygZl — Aston Martin Red Bull Racing (@redbullracing) 13 dicembre 2019

MAX GUARDA AL FUTURO

Dopo aver concluso la stagione 2019 al terzo posto nel Mondiale Piloti, Max Verstappen è già concentrato sulla prossima stagione. Le tre vittorie ottenute durante il campionato sono state delle autentiche prove di forza e consistenza da parte del ventiduenne olandese, segno evidente di maggior esperienza e maturità, qualità che ci si aspetta da un campione. Secondo Max, questi risultati sono utili per affrontare al meglio la prossima stagione. “Sono le basi per il prossimo anno“ – afferma il pilota della monoposto numero #33 – “Abbiamo imparato molto nel corso di tutta la stagione, penso avremo un inizio positivo nella prossima“.

Nonostante la concorrenza sia spietata, Verstappen, sempre schietto e diretto con i giornalisti, è sicuro di avere le carte in regola per vincere il prossimo anno. Alla domanda sulle sue aspettative riguardanti la conquista del Titolo, Max non le manda a dire: “Si, spero di poter vincere. Questo è l’obbiettivo“.