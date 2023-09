Verstappen si difende e la guerra con Mercedes continua

Il due volte campione del mondo Max Verstappen ad oggi si difende su una serie di dichiarazioni provocatorie della Mercedes, rilasciate durante lo scorso weekend a Monza

Il temperamento di Max Verstappen si sa, non è mai stato particolarmente docile quando si tratta di dichiarazioni stampa. Tuttavia, ad oggi a fare breccia tra la serie di botta e risposta ‘piccanti‘ è la Mercedes. Il team tedesco ha definito il weekend di Monza un weekend ‘deludente‘ per parafrasare l’espressione del team principal Toto Wolff, riferendosi allo stile di guida del pilota della Red Bull. Le parole del boss Mercedes non sono passate inosservate, per questo, durante la conferenza stampa Max Verstappen non ha saputo resistere alla tentazione, pizzicando nuovamente il team rivale.

Di fronte alle dichiarazioni Mercedes definite ‘senza grazia‘ dalle numerose testate giornalistiche, Max Verstappen si apre così: “Non sono deluso. Non sono sorpreso delle loro dichiarazioni, probabilmente erano ancora molto frustrati per la loro performance. A volte sembra come se lui fosse un impiegato del nostro team.” In seguito, il pilota olandese concentra il fulcro dell’intervista sul lavoro svolto dal team, portando in luce una prospettiva oggettiva della situazione con i suoi rivali.

“Io credo che ora l’importante sia focalizzarsi sulla propria squadra. E’ quello che facciamo anche noi. E’ quello che abbiamo fatto anche in passato, quando loro stavano dominando e noi gli stavamo dietro. Io credo che si dovrebbe riconoscere quando un team sta facendo un ottimo lavoro. E’ quello che credo abbiamo fatto anche noi in passato, era anche un modo di utilizzarlo come un inspirazione. Certo, vedere un team dominare in questo modo può essere frustrante , ma è successo anche a noi con loro. Semplicemente sapevamo che dovevamo lavorare piu duramente per raggiungere quei risultati. E ora che siamo qua, non possiamo fare altro che godercelo ed essere felici.“