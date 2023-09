Hamilton: “A Milton Keynes hanno lavorato bene”

Alla vigilia del GP di Singapore, Hamilton ha tentato di spegnere il fuoco che divampa da giorni tra la Mercedes e la Red Bull elogiando proprio l’ottimo lavoro svolto a Milton Keynes

Nel bel mezzo della faida tra Toto Wolff ed esponenti di spicco della Red Bull, arriva Lewis Hamilton nelle vesti quasi insolite di mediatore. Forse sa in cuor suo di aver alimentato con le recenti dichiarazioni il fuoco che divampa tra le due scuderie, che dal 2014 a oggi hanno vinto tutto. Il sette volte iridato ha rivolto parole pacate e di stima per il lavoro svolto a Milton Keynes, preferendo spostare l’attenzione sulla gara di domenica e il nuovo layout della pista.

Alla domanda se c’è da aspettarsi a breve una battuta d’arresto di Verstappen, il pilota inglese ha risposto: “Non mi piace guardare a questo genere di cose. Prima mi hanno fatto una domanda: ‘Preferiresti togliere Max alla Red Bull o Newey?’ o una cosa del genere. E io ho risposto: ‘Nessuna delle due cose’. Penso solo che dobbiamo migliorare e fare un buon lavoro. Loro hanno fatto un lavoro eccezionale e non si può biasimarli per quello che stanno facendo e hanno fatto collettivamente. Ci sono molte opportunità nelle prossime otto gare. Quindi cerchiamo solo di essere pronti se dovessero presentarsi delle occasioni sulla nostra strada. Dobbiamo rimanere fiduciosi”.

Le speranze di Sir Hamilton

Quindi si scaldano i motori a Marina Bay alla vigilia delle prime prove libere del Gran Premio di Singapore. Proprio riguardo a questo fine settimana, Hamilton non ha voluto sbilanciarsi. La speranza è quella di fare meglio ed essere più competitivi dell’anno passato: “Non so, lo scorso anno siamo stati relativamente competitivi, ma non abbiamo fatto una gara eccezionale. Vista la macchina che avevamo lo scorso anno, spero che la W14 sia progredita a tal punto da permetterci di essere più vicini ai primi posti, magari lottare per il podio. Lo scopriremo solo domani, ma questa è una cosa che vale per tutti ed è la realtà”.

“Con le modifiche fatte al tracciato il giro sarà più facile, questo è certo. Ci saranno meno curve e la Red Bull potrebbe essere ancora più avanti! Ci sarà un rettilineo corto, quindi credo che nessuno avrà un reale vantaggio. E poi, in generale, la nostra macchina non è favorita in nessun tipo di pista. Marina Bay è un tracciato particolare, che in passato è stato un posto in cui siamo andati bene. Ma rispetto all’anno scorso, come ho detto, con questo tipo di macchina tendiamo a essere un po’ più veloci di quanto pensassimo. Quindi spero che questo fine settimana possa andare bene”.

Alice Lomolino