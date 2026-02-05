Verstappen sceglie il numero tre: ecco la reazione di Ricciardo

La scelta del numero tre da parte dell’ex campione del mondo

Dopo anni di dominio indiscusso, in cui ha corso con il numero uno, Max Verstappen sceglie il numero tre per il 2026, appartenuto in passato al suo ex compagno di squadra Daniel Ricciardo. La scelta, non priva di significato, ha fatto il giro del web e la reazione di Ricciardo non si è fatta attendere. L’olandese infatti, ha ufficializzato l’annuncio indossando ad un evento Red Bull un cappellino con il numero tre, appartenuto all’australiano durante i suoi anni di attività in Formula 1.

“Il mio numero preferito dopo l’uno è sempre stato il tre” ha dichiarato l’ex campione del mondo. Tre, che per anni è il stato simbolo di Daniel Ricciardo. Secondo regolamento, il numero può essere concesso solo dopo due stagioni di mancato utilizzo e, considerato che il pilota ha lasciato la Formula 1 nel 2024, Verstappen ha chiesto il permesso. Permesso che è stato accordato dall’australiano che anzi, si è dichiarato molto fiero di concederglielo. Il video del loro incontro, postato sui social da Red Bull, ha ricordato ai tifosi un’amicizia capace di incendiare la griglia.

Verstappen- Ricciardo: un legame nato dalla rivalità

Ma il rapporto tra Max Verstappen e Daniel Ricciardo non è sempre stato facile. I due, sotto l’egida Red Bull, sono stati compagni di squadra e rivali, diventando protagonisti anche di momenti aspri in pista. Gli anni nello stesso team sono infatti coronati da lotte e duelli nei quali entrambi si sono spinti al limite, dando vita ad incidenti clamorosi come Baku 2018.

Al di là della pista, i due si sono sempre stimati e col tempo, hanno formato uno dei duo più coesi della Formula 1. La cessione del numero tre quindi, non è altro che lo sviluppo naturale di un rapporto autentico nato dalla rivalità. Oggi, questo passaggio, segna un evento simbolico: la competizione a volte si trasforma in amicizia. Ed il numero tre diventa naturale emblema di stima e rispetto in questo sport.

di Greta Verderosa