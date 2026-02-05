Domenicali punta su Apple TV: nuova visione per il 2026

Domenicali traccia la visione per il mercato americano: nel mirino Apple TV

Il CEO della F1, Stefano Domenicali, ha illustrato la sua visione per le prossime stagioni di campionato. Un intervento, quello di Domenicali, che coincide con l’avvio della nuova partnership con Apple TV, in vigore da quest’anno. A partire dalla prossima stagione, infatti, la piattaforma streaming subentrerà a ESPN nella copertura del campionato negli Stati Uniti, diventando il partner esclusivo per la trasmissione della Formula 1 sul territorio americano.

Un’esperienza che entra nelle abitudini degli spettatori

Domenicali ha parlato durante una conferenza stampa a Los Angeles, alla quale ha partecipato anche Eddy Cue, vicepresidente senior dei servizi Apple. Nel corso dell’evento, il dirigente italiano ha spiegato come la collaborazione rappresenti un’opportunità fondamentale per avvicinare nuovi tifosi americani al mondo delle monoposto. Secondo il CEO, la Formula 1 deve ambire a diventare parte integrante della cultura sportiva statunitense, senza però perdere la propria identità globale.

L’obiettivo è rendere il campionato sempre più accessibile, coinvolgente e far sì che la F1 venga seguita con la stessa naturalezza riservata a eventi come il Super Bowl, l’NBA o la MLS. Secondo il CEO, la collaborazione con Apple rappresenta un punto di svolta nel modo di raccontare il campionato. “Questa partnership ci permette di presentare il nostro sport in modo moderno e rispettoso della sua identità”, ha dichiarato. Il dirigente non ha mancato di parlare anche del rispetto per la cultura sportiva americana. Tutto realizzato nell’intento di crescere senza snaturare l’equilibrio tra competizione, spettacolo e business. “Abbiamo un obbligo nei confronti dei tifosi, dobbiamo sviluppare questo sport e farlo nel modo giusto” ha aggiunto Domenicali.

Il successo del film e l’impatto mediatico

La partnership con Apple arriva dopo il successo del film F1, prodotto da Apple Original Films. Pellicola che ha contribuito ad aumentare l’attenzione del pubblico verso il campionato. Il film, diretto da Joseph Kosinski e prodotto da Jerry Bruckheimer, vede nel cast Brad Pitt, Damson Idris, Javier Bardem e Kerry Condon. Nel progetto sono stati coinvolti anche piloti reali delle stagioni 2023 e 2024. Tra questi figura Lewis Hamilton, presente anche in qualità di produttore esecutivo.

Uscito nel giugno 2025, il film ha superato i 630 milioni di dollari al botteghino mondiale. Il successo commerciale ha rafforzato ulteriormente il legame tra il campionato e il gruppo di Cupertino, con la pellicola che continua a ottenere riconoscimenti durante la stagione dei premi. Tra questi, il più recente Grammy per la colonna sonora grazie al brano “Bad As I Used To Be” di Chris Stapleton.

Una partnership strategica con Apple

Parlando del futuro, Domenicali ha evidenziato l’importanza della tecnologia nella crescita del campionato. “Apple ha gli strumenti giusti per valorizzare il prodotto”, ha dichiarato. Secondo il dirigente, il progetto non si limita alla trasmissione delle gare. “Si tratta di costruire un’esperienza completa per i tifosi”, ha concluso. Per il campionato, la partnership con Apple rappresenta l’inizio di una nuova fase. L’obiettivo dichiarato resta quello di diventare parte integrante del panorama sportivo americano.

Sara Berretti