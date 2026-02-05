Toto Wolff: il primo giudizio sulle monoposto 2026 dopo Barcellona

Il team principal Mercedes, Toto Wolff, si è espresso riguardo le monoposto 2026

Toto Wolff ha dato una valutazione estremamente positiva riguardo le nuove regole e ha detto che le monoposto 2026 “sembrano di nuovo delle auto di Formula 1”. Manca poco più di un mese prima che tutte e 11 le squadre portino in griglia le loro nuove vetture al Gran Premio d’Australia. In occasione del lancio ufficiale della Mercedes, Wolff ha espresso la sua opinione sulle modifiche al regolamento entrate in vigore per questa stagione.

”Non vedo alcun aspetto negativo,” ha detto Wolff, attualmente il team principal più longevo in attività. “Non sto esagerando né cercando di rendere un prodotto migliore di quello che è. Penso davvero che le monoposto 2026 siano spettacolari. Sono fantastiche” ha dichiarato. Wolff ritiene che tutti gli elementi del nuovo regolamento porteranno a vedere molti più sorpassi, dopo gli ultimi anni relativamente privi di azione.

Le modifiche previste per il 2026 sono state annunciate con due anni di anticipo, con molti team che hanno cambiato rapidamente obiettivo. Le voci pre-stagionali, per ora, hanno messo Mercedes in cima alla classifica. Tuttavia, il team principal non si trova completamente d’accordo. “Sono sicuro che ci saranno sfide da affrontare, da ogni punto di vista” ha dichiarato.

So Toto, what impact will the new regulations have? — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) February 2, 2026

Un giudizio molto ottimistico sul nuovo ciclo regolamentare

Il dirigente del team di Brackley ha ribadito le sue aspettative ottimistiche per la nuova stagione. Quando gli è stato chiesto quali fossero gli aspetti migliori e quelli peggiori, non è riuscito a trovare nessuno di questi ultimi. “Non vedo alcun aspetto negativo,” ha dichiarato. “Mi piace il concetto del motore in termini di spinta. Russell ha superato Colapinto nello shakedown di Barcellona. Credo che la differenza di velocità sul rettilineo fosse di circa 60 chilometri orari. È davvero entusiasmante”.

Per quanto riguarda chi vincerà il titolo, Wolff ha detto che la squadra con i “ragazzi più intelligenti” alla guida sarà quella vittoriosa. “Oltre al fatto che ci saranno vetture più veloci e piloti migliori, ci sarà anche una tattica aggiuntiva di guida intelligente per gestire l’energia. A parer mio sarà facile da capire per la Formula 1” ha dichiarato.

Secondo Toto Wolff, però, la curva di apprendimento generale sarà ripida. “Una volta che vedremo cosa faranno gli altri, capiremo meglio” ha spiegato. “È stato interessante vedere come Ferrari e Red Bull gestivano l’energia a Barcellona”. L’inizio della nuova stagione si avvicina, con il Gran Premio d’Australia che si terrà l’8 marzo. Mentre ogni squadra si prepara ai prossimi test, la W17 ha già completato 500 giri sul tracciato di Barcellona.

Maria Rita Manica