Piastri nel mirino di Red Bull: possibile sostituto di Verstappen

Il ritiro di Max Verstappen

La Red Bull sembrerebbe aver già individuato il possibile sostituto di Max Verstappen: si tratterebbe di Oscar Piastri.

Da tempo, infatti, circolano voci su un possibile ritiro dell’olandese, alimentate anche da alcune sue dichiarazioni. In particolare, durante il weekend in Giappone, Verstappen ha affermato: “Quando sono nella monoposto cerco di dare sempre il massimo, ma con la situazione attuale non mi diverto più. Se chiedi a molti atleti come ottenere il massimo dalle proprie prestazioni, tutto parte dal divertirsi. Se non ti diverti, non puoi ottenere il massimo. Talvolta, però, anche il divertimento finisce”.

Anche Nico Rosberg si è espresso sull’argomento, dichiarando: “Max ha già raggiunto tantissimo nonostante la sua giovane età. Se sentisse di aver già ottenuto tutto ciò che desidera e volesse dedicarsi ad altro, capirei perfettamente questa sua decisione”.

Negli ultimi anni Verstappen ha inoltre mostrato interesse nel prendere parte ad altre competizioni al di fuori della Formula 1. Quest’anno, approfittando di due weekend di pausa tra il GP di Miami e quello del Canada, si è iscritto alla 24 Ore di Nürbugring, in programma nel weekend del 16 maggio. Con il contratto in scadenza nel 2028, non è quindi da escludere che possa decidere di cambiare strada e dedicarsi stabilmente ad altre categorie del motorsport.

Piastri, il possibile sostituto di Verstappen

Dal paddock di Miami emergono indiscrezioni su un possibile piano della Red Bull nel caso di un’uscita anticipata di Max Verstappen. Nonostante il contratto dell’olandese sia valido ancora per le prossime stagioni, il team starebbe già valutando alternative concrete, con Oscar Piastri in cima alla lista come possibile sostituto.

L’australiano, giovane, veloce e già estremamente competitivo rappresenterebbe una soluzione ideale. Il secondo posto nella classifica piloti dello scorso anno conferma la sua crescita e la capacià di reggere la pressione ai massimi livelli.

In una struttura complessa come quella di Red Bull diventa fondamentale avere un punto di riferimento solido. In quest’ottica, Piastri emerge come il profilo perfetto per garantire continuità tecnica e risultati.