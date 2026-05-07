Formula 1, FIA: “Turchia? Possibile scenario 2026”

Ritorna il GP Turchia, a partire dalla prossima stagione di Formula 1. Ma…

Pochi giorni fa, Formula 1 e FIA hanno annunciato l’ufficialità del ritorno in calendario del GP Turchia, a partire dalla stagione 2027. Tuttavia, come ha affermato Mohammed Ben Sulayem, presidente della FIA, il circuito di Istanbul potrebbe anticipare di un anno il ritorno, come sostituto del Barhain o dell’Arabia Saudita.

Lo scorso mese di Aprile, a causa di una guerra scoppiata in Medio-Oriente, con attacchi da parte dell’Iran, ben due tappe sono state cancellate, ovvero il GP Bahrain e il GP dell’Arabia Saudita. Ora, si sta pensando alla possibilità di rimetterle in calendario, magari nei mesi conclusivi dell’anno.

Operazione non affatto semplice, del resto l’abbiamo visto sei anni fa, quando nel 2020 ci fu la pandemia del Coronavirus e la Formula 1, nel mentre aspettava il via libera alla ripresa dopo mesi di stop, ha dovuto rivedere il calendario, modificandolo al meglio. Ma in quell’occasione, fu abbastanza semplice viste le poche date e l’amplia possibilità di gestione. Ora il calendario 2026, è molto fitto di appuntamenti con le 24 gare, inoltre c’è da pensare a un altro aspetto… la logistica.

Nel corso delle ultime settimane, si erano fatte vive diverse opzioni per quanto riguarda il Bahrain e l’Arabia Saudita, o una delle due. Una prima ipotesi, era di inserire una delle due tappe, nello slot tra i GP dell’Azerbaijan e di Singapore, nel weekend di ottobre dal 02 al 04. Altra possibilità, creare un finale di stagione con quattro gare consecutive, con l’ultima gara che andrebbe a finire il 13 dicembre 2026.

Naturalmente, questo se la guerra dovesse smettere. Altrimenti, non sarà possibile rivedere sia il Bahrain che l’Arabia Saudita nel calendario 2026. A questo punto, Ben Sulayem ha lanciato la suggestione di inserire Istanbul già nel corso di questa stagione.

Ben Sulayem: “Ci stiamo consultando con gli organizzatori

Come detto inizialmente, è arrivata la conferma da parte della Formula 1 del ritorno del GP di Turchia nella stagione 2027, dopo sei anni di assenza e con un contratto fino al 2031.

Ben Sulayem, nei giorni scorsi è intervenuto a un incontro con la stampa, e tra gli argomenti trattati ha parlato della situazione nello sport e le possibili opzioni, per sistemare al meglio il calendario 2026: “Sul Qatar, si potrebbe spostare di una settimana o rimandare tutto”.

“Se non sarà possibile, eventualmente potremmo avere la Turchia quest’anno. Aspettiamo che ottenga l’omologazione, e tutto il necessario. Dal punto di vista logistico, avete uno scenario migliore? Ci stiamo consultando con gli organizzatori. È dove vogliamo arrivare, e proveremo ad agevolare, ma senza stressare il nostro staff. Sarebbe eccessivo”.

In situazioni come queste, lo sport può aspettare

Il presidente della FIA, ha poi ammesso che, con la guerra tuttora in corso, sono a rischio di cancellazione anche i GP del Qatar e di Abu Dhabi, non essendoci le garanzie utili per questo.

“C’è un problema ancora più grande, del solo motorsport. Si tratta del nostro modo di vivere, i cambiamenti, lo stress in quell’area”.

“Se parliamo di leadership lì, come governo e come hanno gestito la situazione, il non reagire è stata una scelta molto saggia. Occorre forza per non farlo”.

“Lo sport può aspettare. Che cosa c’è di più importante? Gli esseri umani o il motorsport? O qualsiasi sport? Gli esseri umani hanno sempre la priorità,” ha spiegato Ben Sulayem.

“Con la speranza che, possa finire presto, e che noi possiamo tornare a una vita normale, non come sta succedendo ora, con questo stress. Dio non voglia, che si vada avanti fino a ottobre o novembre. Altrimenti, sarà meglio non andare, dato che la sicurezza è la priorità,” ha aggiunto Ben Sulayem in conclusione.