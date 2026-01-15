Il video della reunion tra Verstappen e Ricciardo fa impazzire i fan

Verstappen e Ricciardo insieme nel nuovo video Red Bull: fan in delirio

Nel filmato video pubblicato sui canali social della scuderia, il quattro volte iridato Max Verstappen ha partecipato insieme al nuovo talento Arvid Lindblad a una serie di sfide al volante di vetture Ford storiche. Coprendo così 100 anni di evoluzione automobilistica. A sorpresa, nel video, accanto a Max Verstappen è apparso Daniel Ricciardo con il suo celebre sorriso. Un qualcosa che non ha mancato di emozionare i fan. Molti hanno espresso sui social il loro desiderio di vedere più contenuti con i due piloti insieme, elogiando la chimica tra i “Maxiel”. Affettuoso soprannome usato dai fan per rappresentare il loro duo. La reazione social è stata, ovviamente, positiva. Tanti sono infatti stati i commenti positivi verso una delle coppie che ha fatto la storia recente del Motorsport.

Il ruolo di Ricciardo oggi e le presentazioni delle monoposto Red Bull

Dopo aver lasciato la Formula 1 alla fine del Gran Premio di Singapore 2024, Daniel Ricciardo ha assunto, da settembre 2025, il ruolo di ambasciatore per Ford Racing. Questo nuovo incarico lo ha visto protagonista di diverse iniziative, inclusa la partecipazione a eventi promozionali come quello con il vice campione del mondo. La collaborazione tra Ford e Red Bull Powertrains, che prenderà piede nel 2026, rende ancora più significativo questo tipo di contenuti. Materiali che sicuramente aprono la porta a future apparizioni.

Il video arriva proprio mentre Red Bull Racing e la squadra satellite Racing Bulls si preparano a svelare le nuove livree delle monoposto per il prossimo mondiale. Un evento speciale fissato a Detroit il 15 gennaio, che renderà le stesse le prime due scuderie a presentare le livree. Con l’inizio della nuova stagione sempre più vicino, momenti come questa reunion generano attesa, nostalgia e coinvolgimento tra i fan della scudiera ma anche da parte di tutti gli appassionati.

Cipriano Cecoro