Newey ricoverato: Aston rassicura

Il team principal si riprende dopo una malattia: lavoro da casa e assenza prolungata dai GP

Adrian Newey affronta un periodo delicato lontano dai riflettori della Formula 1. Il team principal di Aston Martin, nominato alla vigilia della stagione 2026, si sta riprendendo da una malattia che ha richiesto cure ospedaliere. Le informazioni disponibili delineano un quadro prudente ma non allarmante, anche se il suo ritorno a pieno regime resta incerto.

Ricovero e convalescenza: cosa è successo in Aston senza Newey

Secondo diverse fonti, Newey ha accusato un problema di salute nelle ultime settimane che ha reso necessario il ricovero in ospedale. La natura esatta della malattia non è stata resa pubblica, ma emerge con chiarezza che la convalescenza richiede tempo.

Dopo le cure, il dirigente britannico ha lasciato l’ospedale e ha iniziato il recupero da casa. Attualmente svolge la maggior parte delle sue attività lavorative in modalità remota, segno che le sue condizioni consentono comunque un coinvolgimento operativo.

La situazione si è protratta per alcune settimane, circostanza che spiega la sua assenza continuativa dal paddock e dagli impegni ufficiali.

Assenza dai Gran Premi e gestione del ruolo

Newey non partecipa a un weekend di gara dalla prima tappa stagionale in Australia. La sua mancata presenza al Gran Premio di Miami ha rafforzato le indiscrezioni sulle sue condizioni di salute.

Va però ricordato che il suo ruolo prevede già una presenza selettiva: il contratto gli consente di scegliere tra 10 e 14 gare a stagione, concentrandosi su quelle in cui ritiene di poter offrire il contributo più significativo.

Nonostante questo margine, l’assenza prolungata ha attirato attenzione perché coincide con una fase critica per Aston Martin, ancora a secco di punti nelle prime gare del 2026.

La posizione di Aston Martin

Il team ha mantenuto una linea comunicativa molto prudente. Un portavoce ha ribadito che la squadra non commenta questioni personali dei propri membri, limitandosi a confermare che Newey continua a lavorare ed è stato recentemente presente anche in sede.

Questa dichiarazione evita di entrare nei dettagli clinici, ma lascia intendere che la situazione non ha interrotto completamente il suo coinvolgimento. Allo stesso tempo, non chiarisce i tempi di recupero né eventuali limitazioni future.

Impatto sul progetto Aston Martin

L’assenza di Newey arriva in un momento complesso per la scuderia. La AMR26, prima monoposto progettata sotto la sua supervisione, ha evidenziato problemi di affidabilità, in particolare legati alle vibrazioni del nuovo motore Honda.

Il contributo del progettista britannico resta centrale sia sul piano tecnico sia su quello strategico. La sua esperienza, costruita su oltre 200 vittorie e numerosi titoli mondiali, rappresenta uno degli asset principali del progetto Aston Martin.

Una presenza ridotta, anche temporanea, può rallentare lo sviluppo della vettura e complicare la gestione di una stagione già in salita.

Incognite sul ritorno di Newey in Aston

Al momento non esiste una data certa per il rientro completo di Newey nel paddock. Le informazioni disponibili indicano un recupero in corso, senza segnali di aggravamento ma neppure certezze sui tempi.

Il suo ritorno dipenderà dall’evoluzione delle condizioni di salute e dalle esigenze del team nelle prossime settimane. Nel frattempo, Aston Martin continua a operare con una struttura adattata, mentre uno dei protagonisti più influenti della Formula 1 moderna lavora lontano dai circuiti.