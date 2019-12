Verstappen: “Io e Helmut abbiamo un legame forte”

Verstappen racconta quanto il suo rapporto con il consulente del team, Helmut Marko, sia diventato più intimo e affiatato nel corso degli anni.

Approdato nel 2015 in Formula 1, nella scuderia Italiana della Toro Rosso, dopo solo un anno è stato promosso al top team della Red Bull Racing, diventando nel giro di poco tempo pilota di punta.

Verstappen deve sicuramente molto al capo dello sviluppo piloti del team, che lo ha aiutato e supportato negli anni.

“Helmut è stato quello che mi ha dato una possibilità nel mondo della Formula 1 e che mi ha promosso alla Red Bull. Penso che il nostro legame sia ancora più personale di quanto non fosse allora”, ha recentemente dichiarato il giovane 22enne.

VERSTAPPEN: “ANDIAMO D’ACCORDO, ABBIAMO VISSUTO MOLTO INSIEME”

È un rapporto speciale quello che si è consolidato tra Helmut Marko e il suo pupillo olandese. Ciò è confermato anche delle parole di Verstappen, che ha sostenuto: “Andiamo molto d’accordo. Abbiamo vissuto molto insieme. Tanti bei momenti, ma anche brutti momenti come qualche incidente. È una persona semplice, onesta e aperta”.

Ha poi aggiunto: “A volte può sembrare un po’ arrabbiato e sembra difficile contattarlo, ma in realtà è molto amichevole. Se tutto va bene, è facile da dirsi, ma nel complesso penso di andare molto d’accordo con Helmut”.

UNA PERSONA CON CUI FESTEGGIARE

Da quando è stato promosso in Red Bull, il pilota di Hasselt, ha collezionato 8 vittorie e 31 podi; successi che ha festeggiato anche con Helmut. Infatti è lui il primo uomo che Verstappen cerca per iniziare le celebrazioni.

“Se Helmut è nei paraggi, di solito vado da lui per primo. Questo è successo sia a Barcellona che in Brasile. A Barcellona stavo per dargli la mano ma poi l’ho trovato intorno al mio collo. Anche in Brasile sono andato prima ha Helmut, dietro la recinzione e poi dalla squadra”, ha così raccontato.

Chiara De Bastiani