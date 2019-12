Stewart: “Impaziente del ritorno della Formula 1 a Zandvoort”

Dal 2020 la Formula 1 tornerà in Olanda, nello storico circuito di Zandvoort. Sir Jackie Stewart, tre volte vincitore del GP d’Olanda, non vede l’ora che la Formula 1 torni a correre in Olanda 35 anni dopo l’ultima gara disputata

Il circuito di Zandvoort, casa del GP d’Olanda in tutte e trenta le sue edizioni, è un circuito leggendario che rievoca vecchie memorie. La pista, nella sua configurazione più recente, non è adatta alle monoposto che corrono attualmente in Formula 1 e dal 2018, anno dell’annuncio della riapparizione della location nel calendario, ha subito un processo di restyle. Uno dei più impazienti di vedere come si comporterà il nuovo tracciato è Sir Jackie Stewart, tre volte vincitore in Olanda.

“Sarà fantastico” – afferma Stewart, che prosegue –“ma sarà molto difficile arrivare ed andarsene dal circuito. Anche ai miei tempi era un problema. Tutti i piloti alloggiavano al Palace Hotel nella cittadina di Zandvoort ed arrivavano a piedi alla pista, per noi era più facile”. Aggiunge poi l’ex-pilota Tyrell: “Non so dove staremo e dove passeremo la notte, ma spero di essere lì comunque”.

EVENTO SIMBOLICO IN OLANDA

Main sponsor dell’evento sarà Heineken, famoso birrificio olandese, di cui Stewart è uno degli ambasciatori nel mondo. “E’ un’ottima compagnia” – dice l’ex proprietario della Stewart GP ai microfoni di Motorsport.com – “Conosco Freddy Heineken, colui che ha reso la Heineken un brand internazionale, da molto tempo. Tempo fa disse di non voler essere coinvolto in alcun modo nel motorsport. Quando riuscimmo a convincerlo ad investire nella Formula 1 fu una svolta. Nessuno lo credeva possibile. Quello Formula 1 ed Heineken è un binomio vincente, ed è stato utile soprattutto all’azienda olandese, dato che è attiva in tutto il mondo e non c’è niente di più internazionale della Formula 1″.

Oltre al produttore di birra olandese, ci sarà un altro prodotto made in Holland che troverà in Zandvoort un’ottima passerella. “Qual è il suo nome? Potete ripetermelo per favore?” – scherza Stewart riferendosi a Max Verstappen, pilota olandese con cittadinanza Belga, idolo dei tifosi. Ovunque vada, la “marea arancione”, i suoi tifosi più accaniti, lo seguono con passione, e adesso avranno l’opportunità di vederlo correre in casa. Il parere di Stewart su Verstappen è molto positivo: “E’ veramente molto bravo e guida in maniera più matura con l’avanzare del tempo. Compie scelte sempre più intelligenti e sceglie sempre meno soluzioni che possano ritorcerglisi contro”.