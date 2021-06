Verstappen in Ferrari? Mattia Binotto dice no

Alla vigilia del GP di Baku, assente dal calendario da due anni causa Covid, si riaccendono i riflettori sull’accesissima rivalità Verstappen-Hamilton. L’olandese due settimane fa ha infatti conquistato la vetta della classifica iridata piloti grazie alla vittoria monegasca, superando di gran carriera il sette volte campione del mondo. La sua aggressività in pista e il talento cristallino sono da sempre sotto gli occhi di tutti e, per questo, anche delle singole scuderie che devono organizzare il proprio futuro alla ricerca di nuove scoperte su cui puntare.

Max potrebbe far comodo a chiunque, ma la Ferrari ha esplicitamente detto che il numero 33 di casa Red Bull non è nei suoi piani. Mattia Binotto, Team Principal del Cavallino rampante, si è infatti detto molto soddisfatto dell’attuale line-up piloti, formata dalla new entry Carlos Sainz e Charles Leclerc, che rappresentano un progetto destinato a durare nel tempo.

Back in Baku after 2 years 🇦🇿

We’re looking forward to the challenge that awaits us in the Land of Fire.

Stay tuned across our @ScuderiaFerrari social channels for the latest on our #AzerbaijanGP weekend

Cover Art by French Carlomagno https://t.co/2KkeEcl3jN#essereFerrari 🔴 pic.twitter.com/zh23kgKe13

— Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) June 2, 2021