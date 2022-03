Verstappen, in arrivo un nuovo contratto monstre con Red Bull

Max Verstappen e Red Bull è un binomio che pare destinato ad accompagnarci ancora a lungo. Sarebbe infatti pronto un contratto che legherà i due per altri quattro cinque anni a una cifra a stagione da record

A rilanciare la notizia non è altro che il De Telegraaf, il principale quotidiano dei Paesi Bassi. Max Verstappen si starebbe per legare ancor di più alla squadra che gli ha permesso di conquistarsi il suo primo titolo in Formula 1. L’attuale contratto che lo unisce alla Red Bull fino alla fine del 2023 sarebbe quindi pronto per essere rinnovato ritoccando durata ed ingaggio.

Da fonti provenienti dal Regno Unito si vocifera che il rapporto del pilota olandese con quelli di Milton Keynes si starebbe per prolungare per altri quattro o cinque anni per un cifra a stagione (ancor di più) da capogiro. Si parla più o meno di 50 milioni, una somma che farebbe di questo un accordo da record. Per il classe ’97 sarebbe un riconoscimento non da poco; e allo stesso tempo Christian Horner ed Helmut Marko si assicurerebbero ancora le sue performance togliendolo a lungo dal mercato.

Che nel 2021 Lewis Hamilton e Max Verstappen abbiano corso un’altra categoria è innegabile raggiungendo un livello altissimo. Ed a testimonianza di ciò basti pensare solo a quanto invece hanno fatto i rispettivi compagni di squadra che come loro erano alla guida delle stesse monoposto. Un rinnovo monstre dell’olandese lo porrebbe anche in tal senso sullo stesso piano del britannico.

DESIDERIO ESAUDITO

Quel ragazzo coccolato dalla Red Bull fin dall’età di sedici anni che lo ha fatto esordire, vincere Gran Premi e portato a diventare campione del mondo si starebbe per stringere a loro almeno sino ai trenta. D’altronde le parole di Max a ridosso della vittoria erano state queste: “Penso che il mio team sappia quanto li adoro e quanto io speri di rimanere insieme per altri dieci o quindici anni. Non c’é alcun motivo per cambiare, vorrei restare con loro per il resto della vita“. Desiderio esaudito.