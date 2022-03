Problemi in casa Red Bull: vettura troppo pesante

La Red Bull sembrerebbe essere la vettura più pesante in pista e Marko apre a possibili (e ulteriori) cambi nel regolamento

Problemi da risolvere in casa Red Bull prima dell’inizio della stagione 2022, in programma per il weekend del 18-20 marzo in Bahrain. Helmut Marko, consigliere del team di Milton Keynes, ha infatti ammesso che la loro monoposto potrebbe essere la più pesante schierata in griglia all’avvio del campionato e che ci sarà molto lavoro da fare a riguardo. Ma, questo aspetto non preoccupa troppo tecnici e ingegneri, considerato che tale problematica sembra riguardare tutte le scuderie del Circus.

D’altronde, il nuovo regolamento sportivo ha mischiato un po’ tutte le carte in tavola. E, per far fronte ai numerosi cambiamenti richiesti ai team, la FIA ha infatti alzato il peso minimo delle vetture a 795 kg, compresi i piloti. Fino a questo momento, solo l’Alfa Romeo ha prodotto una monoposto pari o al di sotto di quel limite.

Marko: “C’è ancora molto lavoro da fare in vista della prima gara”

All’inizio del campionato, potremmo dunque assistere a una corsa contro il tempo per adattare al meglio le vetture, soprattutto a livello di struttura. “L’unico problema che abbiamo è il peso della vettura, ma tutte le squadre ce l’hanno, tranne una. È positivo che il peso minimo sia già stato aumentato, ma c’è ancora molto lavoro da fare prima della prima gara“, ha dichiarato Marko.

L’austriaco sta ora prendendo in seria considerazione la possibilità di un ulteriore cambiamento nelle specifiche del peso minimo richiesto, ma pare che le altre squadre abbiano votato contro questa proposta: “Prima si diceva che il peso doveva aumentare, poi si è cambiata idea“, ha infine concluso.