GP Abu Dhabi, Verstappen: “Voglio restare in Red Bull per il resto della vita”

Ad Abu Dhabi si conclude in maniera spettacolare questa stagione con la vittoria di Max Verstappen, il quale diventa Campione del Mondo

Quando sembrava tutto perduto, comincia una lotta all’ultimo giro, dopo il rientro della Safety Car. Su mescole rosse fresche, Max Verstappen supera Hamilton, taglia il traguardo ad Abu Dhabi da vincitore e si aggiudica il titolo di quest’anno. Emozionatissimo, non riesce a trovare neanche le parole durante l’intervista post-gara: “E’ incredibile. Ci ho provato per tutta la gara, ho continuato a lottare. Ne ho approfittato all’ultimo giro ed è incredibile. Ho anche un crampo. E’ una follia. Non so neanche cosa dire. I ragazzi lo meritano, devo a loro tantissimo. Mi è piaciuto tantissimo lavorare con loro e li adoro tantissimo“.

“Finalmente un po’ di fortuna anche per me.” punzecchia poi Verstappen, riferendosi alla Safety Car entrata in pista agli ultimi giri del GP di Abu Dhabi e che gli ha permesso di montare pneumatici freschi e di superare Hamilton. Qualche parola spesa anche in favore del compagno di squadra, Sergio Perez, il quale è stato costretto a ritirarsi prima della fine della gara. Il messicano aveva trattenuto Hamilton durante la rimonta di Verstappen a seguito del suo primo pit-stop.

“Ringrazio Checo perché ha guidato con il cuore oggi. Ha fatto uno straordinario lavoro di squadra ed è un fantastico compagno. Penso che il mio team sa che io li adoro e spero che potremo rimanere insieme per altri dieci, quindici anni. Non c’è alcun motivo per cambiare, vorrei restare con loro per il resto della vita. E’ pazzesco, sono felicissimo. Grazie a Christian e Helmut che mi hanno dato fiducia nel 2016. Il nostro obiettivo era vincere il Campionato. Ed effettivamente ci siamo riusciti“.