Verstappen: “Il vero problema sono le troppe regole”

Max Verstappen lancia un avvertimento sulle regole delle corse, con l’identificazione del problema principale

Mentre i piloti di Formula 1 si preparano per una nuova stagione con linee guida di gara riviste, Max Verstappen ha constatato che non sarà mai perfetta a causa delle troppe regole.

Le linee guida della Formula 1 sono state messe in discussione questa stagione quando Lando Norris ha dato battaglia a Verstappen in pista e nella classifica piloti.

I due hanno avuto tre scontri che hanno fatto notizia. In Austria, Austin e Messico, dividendo l’opinione pubblica anche se in tutti e tre gli incidenti gli steward hanno attribuito le colpe e inflitto sanzioni.

Verstappen è stato penalizzato di 10 secondi al Red Bull Ring per aver sterzato a sinistra mentre Norris cercava di sorpassarlo all’esterno alla curva 3. A Norris sono stati inflitti cinque secondi di penalità al Circuit of The Americas per aver sorpassato Verstappen fuori pista.

Sebbene di solito si tratti di una penalità di 10 secondi, gli steward hanno stabilito che: “La vettura 4 non aveva altre alternative se non quella di abbandonare la pista a causa della vicinanza della vettura 1” e hanno quindi ridotto la penalità a cinque secondi.

Verstappen vittima della stesa sorte di Lando

Una gara dopo, a Verstappen sono stati inflitti 10 secondi di penalità per la stessa infrazione, essendo già stato penalizzato in precedenza per aver costretto Norris a uscire di pista, quando i commissari di gara avevano dichiarato che il britannico aveva preso il comando della curva.

Dopo il Messico, la FIA ha concordato con i piloti di modificare le linee guida sul combattimento ruota a ruota, con George Russell che ha rivelato che c’è: “Una linea di regolamentazione che dice che il pilota interno deve lasciare spazio al pilota all’esterno dall’apice all’uscita. Penso che verrà eliminato.”

“Penso che le regole sui sorpassi all’esterno non cambieranno molto e non credo che abbiamo riscontrato grandi problemi [in merito]”.

“Non sarà mai perfetto. Se rimuovi le regole, poi ti ritrovi in ​​una battaglia, poi vuoi più regole perché non è chiaro cosa è permesso o no. Poi quando hai troppe regole, ne vuoi meno”.

“Se penso sia eccessivamente regolamentato? Probabilmente sì. Il regolamento diventa sempre più grande ogni anno. Non penso che sia sempre la strada giusta da seguire.”

“Penso che siamo tutti d’accordo che le regole potrebbero non essere perfette e dovrebbero essere cambiate un po’. Ma almeno abbiamo qualcosa a cui guardare indietro. Qualcosacosa che prima non avevamo. Quindi penso che le cose possano sempre essere migliorate”.

“Di nuovo, non puoi scrivere regole, specialmente nelle corse, che coprano ogni singola possibilità e situazione“.