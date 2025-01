Horner: “Mai pensato di abbandonare a causa dello scandalo”

Christian Horner ha insistito sul fatto di non aver “mai e poi mai” preso in considerazione l’idea di abbandonare la Formula 1 dopo lo scandalo che ha travolto lui e il suo team Red Bull.

La Red Bull è stata scossa dai tumulti alla vigilia della stagione 2024, quando sono state mosse accuse di comportamento inappropriato e autoritario al direttore della squadra Horner.

Il 51enne britannico ha negato le accuse ed è stato infine scagionato dall’accusa in seguito a un’indagine interna sul suo comportamento nei confronti di una collega, il cui ricorso è stato poi respinto.

La controversia che circonda Horner ha minacciato di destabilizzare la Red Bull e ha portato a turbolenze politiche all’interno del team, poiché il padre di Max Verstappen , Jos, ha chiesto le dimissioni di Horner.

Dopo il dramma fuori pista sono emersi dubbi sul futuro di Verstappen

Anche la Red Bull ha subito un calo competitivo a metà stagione ma Verstappen è riuscito a conquistare il suo quarto titolo mondiale consecutivo nonostante la pressione di Lando Norris della McLaren.

Tuttavia, la Red Bull scivola terzo posto nel campionato, dietro a McLaren e Ferrari. “È stato sicuramente un anno molto impegnativo“, ha riconosciuto Horner.

“C’erano tante cose da affrontare, ma siamo sempre rimasti concentrati sulla pista”.

“Ovviamente ci sono stati anche alcuni cambiamenti nella squadr, ma ci stiamo evolvendo per il futuro e penso che siamo in buona forma per questo.

La mia passione è sempre stata la competizione. È per questo che mi alzo dal letto. Una volta pilota, pilota per sempre”.

Nonostante i problemi della Red Bull dentro e fuori la pista, Horner ha sottolineato di non aver mai pensato di lasciare il suo incarico.

“A dire il vero, non mi è mai passato per la testa un pensiero del genere”, ha detto.

“C’è un capitolo molto emozionante in arrivo con Red Bull Powertrains: è la sfida più grande che abbiamo affrontato nei 20 anni in cui siamo stati nello sport. Penso che il prossimo capitolo sia potenzialmente uno dei capitoli più emozionanti”.

“In questo settore si impara sempre”

La Red Bull ha perso diverse figure chiave in vista della stagione 2025, con Adrian Newey che ha deciso di lasciare la squadra in seguito alla controversia che ha coinvolto Horner.

Il leggendario progettista è entrato a far parte di Aston Martin e inizierà il suo nuovo incarico il 2 marzo.

Anche il direttore sportivo Jonathan Wheatley ha lasciato l’incarico per diventare il team principal della Sauber, che nel 2026 si trasformerà nel team ufficiale Audi.