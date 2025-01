Accordo Alpine-Colapinto, incredibili rivelazioni del manager

Cosa c’è dietro la mossa, che ha portato Franco Colapinto a lasciare la Williams per approdare in Alpine? Lo rivela l’agente del pilota argentino

La scorsa settimana, Alpine ha reso nota l’ingaggio di Franco Colapinto che diventerà nuovo terzo pilota del team. Una mossa quasi a sorpresa, con la Williams che lascia libero il giovane pilota argentino di accasarsi nel team di Enstone. Decisione quasi ovvia, con la Williams che era consapevole che per il giovane, non ci sarebbero state altre opportunità di ottenere un volante, dopo l’ingaggio di Carlos Sainz come nuovo compagno di squadra di Alex Albon.

Franco Colapinto ha esordito in Formula 1, al volante della Williams nella passata stagione, disputando gli ultimi nove Gran Premi, dimostrando di essere dotato di un talento piuttosto interessante. Ciò ha portato a molti addetti ai lavori, di pensare a un ritorno sulla griglia del pilota argentino, magari con l’Alpine e nel corso di questa stagione 2025.

Alpine ha promosso Jack Doohan, come pilota ufficiale in sostituzione di Esteban Ocon. Il giovane australiano, ha tuttavia un contratto a breve termine, con la possibilità di perdere il sedile in caso di cattivi risultati e performance non all’altezza.

Flavio, solita vecchia volpe

Colapinto arriva in Alpine, a seguito di una trattativa avviata da Flavio Briatore, consigliere esecutivo del team anglo-francese, che in passato ha dimostrato di avere buon occhio per i giovani talenti, che poi si sono rivelati dei grandi protagonisti in Formula 1. Alcuni esempi? Michael Schumacher e Fernando Alonso, entrambi finiti alla corte di Briatore, quando era team principal del team di Enstone, quando si chiamava Benetton e Renault.

“Ci è voluto del tempo, perché le negoziazioni talvolta sono complesse, come in questo caso. Ma, Flavio si è rivelato molto perseverante, e nel giro di poche settimane, è stato molto intenso,” ha raccontato María Catarineu, intervistata da Infobae.

“L’accordo è stato raggiunto, in quanto entrambi le parti hanno ottenuto ciò che volevano: Flavio è riuscito ad assumere Franco e James è stato in grado di dargli l’opportunità di correre, considerando che i piloti ufficiali della Williams, hanno contratti a lungo termine,” ha così aggiunto la manager del pilota argentino.

“Briatore ha visto Franco, fin dal primo momento, quando ha debuttato in Formula 1. Il giorno in cui abbiamo parlato per la prima volta, ci disse: ‘ho visto del talento e lo voglio’. Ha seguito tutte le gare da vicino e visto la sua evoluzione come pilota di Formula 1, nel corso delle nove gare che ha disputato. Un personaggio molto interessante, con tanta personalità, tanta passione e avvincente“.

“Ha sempre avuto Franco, nel suo radar e l’ha voluto a tutti i costi,” ha sottolineato Catarineu.

Possibilità di ritorno in Williams?

D’altra parte, l’ingaggio di Colapinto è stato possibile grazie al gesto di James Vowles, team principal della Williams.

“James è molto onesto e ha mantenuto la sua parola. Ha promesso di trovare un posto per Franco, così che possa correre in Formula 1. Ha sempre voluto vedere Franco, ottenere un sedile, e se n’è occupato,” ha rivelato Catarineu.

Tuttavia, Vowles non ha chiuso alcuna opportunità a Colapinto, nel caso in cui ci potesse essere una cambiamento sul suo futuro. Catarineu a tal proposito ha confermato che, “Williams ha dato in prestito Franco al team Alpine per cinque anni“.

Per poi aggiungere: “Ho capito che se dovessero nascere altri interessi per Franco, al di là di quel periodo, credo che ci sarà una negoziazione tra Alpine e l’altro team“.

Si vocifera anche sulla possibilità che Colapinto, possa tornare alla Williams al termine dei cinque anni: “C’è questa possibilità, ma da oggi ai prossimi cinque anni, tutto può succedere,” ha sottolineato la manager.

Al di là di determinate situazioni, che riguardano Briatore e tanti altri, María Catarineu insieme a Jamie Campbell-Walter, continueranno a rappresentare Franco Colapinto.

“È la cosa migliore per tutti, che io e Jaime continuiamo a essere responsabili di Franco e per di più giornalmente. Ovviamente, Flavio sarà a conoscenza di tutto ciò che succede. Si tratta di un lavoro di squadra,” ha aggiunto Catarineu in conclusione.