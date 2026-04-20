Verstappen: “Il regolamento rimane sbagliato, bisogna cambiare”

Verstappen: “Questo regolamento rimarrà sbagliato”

Max Verstappen ha accolto con favore i colloqui della FIA su possibili modifiche al regolamento 2026, ma teme che resterà “fondamentalmente sbagliato“. Questo perché potrebbero esserci eventuali cambiamenti che si limiteranno a lievi ritocchi, senza cambiamenti troppo drastici. Inoltre, il pilota olandese ha lasciato intendere che si ritirerà fra qualche anno. Questo alimenta le preoccupazioni che possa già prendersi un anno sabbatico nel 2027.

Verstappen ha da sempre criticato in modo acceso i nuovi regolamenti per il 2026. “È una Formula E sotto steroidi”, così aveva definito la nuova era della Formula 1 durante i test pre-stagionali di febbraio. Il quattro volte campione del mondo, che ha un contratto ufficiale con la Red Bull fino alla fine del 2028, ha avvertito durante il recente Gran Premio del Giappone che la sua insoddisfazione per le attuali regole potrebbe spingerlo ad abbandonare il Circus.

Il weekend di Suzuka è stato prevalentemente segnato dal terribile incidente di Oliver Bearman, pilota della Haas. La FIA ha riconosciuto che le velocità di avvicinamento notevolmente aumentate delle vetture 2026 hanno contribuito all’incidente. Inoltre, ha tenuto una serie di colloqui durante la lunga pausa di aprile, con l’obiettivo di apportare modifiche al regolamento. Il 9 aprile, ha avuto luogo una prima riunione con gli “esperti tecnici”, seguita da una riunione di approfondimento il 16 aprile. Un ulteriore incontro di alto livello con tutte le parti interessate si svolgerà oggi, in vista della gara di Miami a maggio.

Verstappen: “Qualcosa deve cambiare”

Il pilota della Red Bull ha accolto con favore i colloqui con la FIA, ma sostiene che la direzione attuale di questo sport sia sbagliata. Pare anche lanciare un indizio sul suo futuro all’interno della Formula 1. Intervenendo a un evento organizzato da Viaplay, Verstappen ha dichiarato: “Il solo fatto che ne stiamo parlando è già un passo avanti. Il problema è che si possono apportare alcune modifiche a questo regolamento, ma alla base c’è qualcosa che non va“. “Non tutti lo ammetteranno pubblicamente, ma è la verità”.

Poi ha aggiunto: “Sto solo cercando di adattarmi. Anche se mi ritirerò fra qualche anno, voglio che rimanga uno sport dignitoso“. “Qualcosa deve cambiare“, ha ribadito l’olandese. “In tal caso opterei per il ritorno dei motori V10 o V8“. In una dichiarazione rilasciata a PlanetF1.com, dopo il primo incontro del 9 aprile, la FIA ha riferito di aver avuto “un dialogo costruttivo su argomenti difficili, soprattutto considerando la natura competitiva delle parti interessate”.

L’incidente di Bearman e la gestione dell’energia

L’organo di governo ha aggiunto che “vi era l’impegno ad apportare modifiche ad alcuni aspetti della normativa in materia di gestione energetica”. Piloti e spettatori sono rimasti frustati dall’impatto dei regolamenti sulle qualifiche. I piloti sono obbligati ad usare la tecnica del “Lift-and-Coast“, normalmente riservata al risparmio carburante, durante un giro di accelerazione per ricaricare la batteria. L’incidente di Suzuka sembra aver evidenziato anche i pericoli della gestione dell’energia in gara, che crea enormi differenze di velocità tra le vetture.

Verstappen ha affermato che incidenti come quello di Bearman sono inevitabili, dato il cosiddetto “effetto fungo” (riferimento al videogioco Mario Kart) che si attiva quando i piloti rilasciano l’energia. Riguardo all’incidente ha detto: “È quello che succede in questi casi. Uno dei due è completamente bloccato, praticamente senza energia. L’altro usa la modalità fungo”. Poi conclude: “La differenza può essere di 50-60 chilometri. Davvero notevole“.