6h di Imola, vince Toyota: Ferrari veloce ma incompleta

WEC, 6h di Imola: il recap del primo appuntamento

Il campionato di WEC è ripartito ad Imola, dimostrandosi ancora una volta, un ottimo banco di prova per le vetture e i team. Tra vecchie conferme e nuovi equilibri, il primo appuntamento dell’Endurance ci lascia delle importanti verità.

Sul tracciato italiano, Ferrari ha mostrato fin da subito un ottimo potenziale, riuscendo a mantenere un buon passo gara e rimanendo in testa. La squadra, composta da Alessandro Pierguidi, James Calado ed Antonio Giovinazzi, ha dominato la pista per il primo tempo della corsa, tenendo dietro una Toyota particolarmente aggressiva. Tuttavia, gli sforzi di casa Maranello non sono bastati e Toyota è riuscita a guadagnare un progressivo vantaggio sulla vettura 51. Con il passare delle ore infatti, la solidità del team giapponese è prepotentemente emersa, conquistando il controllo della corsa e difendendo la vetta fino alla bandiera a scacchi. Ferrari nulla ha potuto contro gli avversari ed è stata costretta ad accontentarsi del secondo posto in casa.

Ferrari sfiora ma non vince: in cosa Toyota è stata superiore?

All’indomani della 6h, la Ferrari fa i conti con i propri errori, analizzando una performance, quella degli avversari, pressoché impeccabile. Se infatti, la vettura era molto veloce, sono emerse delle criticità che l’hanno inevitabilmente allontanata dalla vetta. “Penso che non potevamo fare meglio di così” ha dichiarato Pierguidi. “Toyota ha approfittato della Safety Car e non avvertiva il degrado che avevamo noi.” Il pilota ha inoltre affermato che i problemi di Ferrari derivavano principalmente dall’accelerazione della vettura che ad un certo punto è venuta meno e gli ha impedito di lottare per la vittoria.

Toyota al contrario, ha adottato una strategia perfetta che con il trascorrere delle ore l’ha premiata. Tecnica, aggressiva, solida, la vettura del team giapponese ha così battuto Ferrari riscrivendo la propria storia ed aggiudicandosi punti fondamentali. Al team italiano invece, non resta che analizzare la propria prestazione e adottare miglioramenti in vista dei prossimi appuntamenti.