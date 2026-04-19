WEC Imola 2026: la conferenza post gara della 6 Ore

Toyota e Team WRT dominano Imola: doppio colpo all’apertura del WEC 2026

Toyota e Team WRT inaugurano la stagione 2026 del WEC con una doppietta pesante nella 6 Ore di Imola. La #8 del costruttore giapponese firma il successo nella classe Hypercar davanti a una Ferrari agguerrita, mentre la BMW #69 domina in LMGT3 con una vittoria costruita su strategia e gestione nei momenti chiave. Nel post gara, i vincitori raccontano una corsa decisa da ritmo e sangue freddo sotto pressione e pioggia.

Toyota soddisfatta: “Strategia e gestione gomme decisive a Imola”

Hartley ha sottolineato la solidità della strategia e la gestione perfetta del team nella fase centrale della gara: “Il team ha eseguito la strategia alla perfezione oggi, soprattutto con i triple stint e la VSC. Non abbiamo commesso errori ed è questo che ha fatto la differenza”. Hirakawa ha invece evidenziato la pressione della Ferrari #51 e il lavoro sulle gomme: “Il car balance era buono e mi ha permesso di difendere e creare un piccolo gap nel finale”. Buemi ha chiuso rimarcando la difficoltà delle condizioni meteo e il lavoro di squadra: “Quando inizia a piovere qui non sai mai quanto margine hai, ma la macchina era sotto controllo e questo ci ha permesso di portarla a casa”.

WRT domina LMGT3: “Pazienza e strategia ci hanno portato alla vittoria”

McIntosh ha raccontato una vittoria costruita sulla gestione e sulla pazienza in un contesto di gara molto tattico: “La macchina era molto controllabile, ma sapevamo di non essere i più veloci sul dritto, quindi abbiamo cambiato approccio e aspettato il momento giusto”. Thompson ha vissuto un debutto da sogno, sottolineando il valore del team e dell’esperienza: “È incredibile, il WEC è qualcosa di speciale e vincere al debutto qui a Imola è un sogno”. Harper ha chiuso una gara tiratissima fino all’ultimo giro: “Non è stato semplice, tra strategia, carburante e pressione finale, ma sapevo che dovevo solo portarla a casa”.

Rischio, emozioni e vittoria nella 6 Ore di Imola

Sull’incidente del giorno precedente, McIntosh ha offerto una riflessione personale legata al rischio in pista: “Io ho iniziato a correre perché ho rischiato di morire, quindi so cosa significa la fragilità della vita. Se dovesse succedere facendo ciò che amo, so che lo accetterei, anche se resta una tragedia”.

Sul tema della vittoria in casa Ferrari e dell’atmosfera a Imola, Hirakawa ha evidenziato il peso del contesto e del pubblico: “La passione qui è incredibile, si sente in ogni giro. È speciale vincere qui, soprattutto contro Ferrari a casa loro, ma c’è grande rispetto per tutti i nostri avversari”. Hartley ha aggiunto il valore della prestazione di squadra: “È stata una gara costruita sulla strategia e sull’esecuzione perfetta, il pubblico era fantastico e questo rende la vittoria ancora più speciale”.

Calato il sipario sulla 6 Ore di Imola, con Toyota e WRT protagonisti dell’apertura del WEC 2026

Calato il sipario sulla 6 Ore di Imola, primo round del WEC 2026, con Toyota e Team WRT protagonisti assoluti del weekend. La gara è stata definita da strategia, gestione delle fasi chiave e condizioni meteo variabili, che hanno reso il finale particolarmente insidioso. Nessun ribaltone negli ultimi giri, con i verdetti consolidati fino alla bandiera a scacchi. L’attenzione si sposta ora sul prossimo appuntamento di Spa-Francorchamps, già decisivo per i primi equilibri stagionali.