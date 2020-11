Verstappen: “Il nuovo regolamento non penalizzerà Mercedes”

Max Verstappen afferma che il regolamento della Formula 1 che sarà in vigore dal 2022 non rallenterà la Mercedes, nonostante Toto Wolff se ne sia lamentato.

Per la settima stagione consecutiva infatti la Mercedes ha collezionato la doppietta mondiale, con il titolo costruttori e piloti vinto da Lewis Hamilton, e mentre il team principal ha affermato che il nuovo regolamento li destabilizzerà, Max Verstappen non è per niente d’accordo con ciò.

LE OPINIONI CONTRASTANTI

Infatti a Motorsport.com il pilota olandese della Red Bull ha ammesso che: “Abbiamo bisogno che le gare siano più emozionanti e che i piloti siano in grado di correre più vicini gli uni agli altri, in modo tale che la griglia non sia un fattore decisivo per il weekend, così come lo è ora”.

Proseguendo, fa un paragone: “Guardiamo la MotoGP per esempio, puoi anche partire decimo e vincere comunque. È improbabile che ciò accada in Formula 1, perché è molto difficile superare le monoposto sulla maggior parte dei circuiti”.

Per arrivare all’argomento regolamento, specifica: “Credo che sia per questo che abbiamo un nuovo regolamento per il 2022, e se queste nuove regole renderanno la Mercedes più lenta o meno, è difficile dirlo. Non si può dire adesso, ma credo che queste regole siano il risultato dell’ascolto di team e piloti da parte di Liberty Media”.

A differenza dell’olandese, il team principal Toto Wolff, ha ammesso che: “Tutto ciò è stato fatto per fermarci. Lotteremo tutti in condizioni di parità finanziariamente e sarà praticamente tutto limitato”, in riferimento al cambio di regolamento e all’introduzione del budget cap.