Verstappen ha speranze per il titolo piloti?

Secondo Max Verstappen, lui non è da prendere in considerazione nella rivalità tra Lando Norris e Oscar Piastri per il titolo piloti

“Ad essere onesti, a me non sembra una vera competizione”, ha ammesso Verstappen a RacingNews365 sulla battaglia per il titolo piloti tra lui e i due piloti McLaren.“Questa stagione, per ora, non sembra che rimarrà nella mia memoria ma faccio del mio meglio per divertirmi in pista”. Il pilota olandese è attualmente terzo nella classifica piloti. Davanti a lui, Lando Norris a 22 punti di distacco. Il leader del campionato è invece Oscar Piastri, a 3 punti dal compagno di squadra e a 25 dallo stesso Max. Un risultato ottenuto soprattutto grazie alle due vittorie conquistate dall’olandese a Suzuka e ad Imola, oltre alla massimizzazione dei risultati che è riuscito ad ottenere il pilota.

Una stagione non elettrizzante per l’attuale Campione del Mondo

La scuderia di Milton Keynes sta faticando a produrre una vettura competitiva che possa mettere Verstappen in grado di lottare per la vittoria. L’RB21 è ancora difficile da regolare, ma la scuderia deve provare a puntare gli aggiornamenti su quella finestra competitiva che sembra avere la monoposto. “Sarei più contento se sapessi che siamo veloci” ha dichiarato il quattro volte campione del mondo quando gli è stato chiesto se è emozionante non sapere come la vettura si comporterà in pista.

“Cerco di dare il meglio di me. Quest’anno ci sono stati alcuni aspetti positivi, ma in diverse gare eravamo fuori ritmo e non è stato bello”, ha poi aggiunto l’olandese. Il suo lato competitivo, però, non è assolutamente diminuito. Un qualcosa che, quando gli viene fatto presente, sembra sostenere. Ma che, certo, non gli permette di divertirsi quanto vorrebbe. “Lo spirito competitivo non scompare, però non significa stia amando questa stagione, da me non sarà ricordata per sempre”, ha poi concluso il suo intervento il pilota.