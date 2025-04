GP Giappone, pagelle: risvegliati leone!

Il GP del Giappone 2025, disputato sul circuito di Suzuka, ha visto Max Verstappen trionfare per la quarta volta consecutiva su questa pista, ottenendo la sua prima vittoria stagionale. Il pilota della Red Bull ha preceduto le due McLaren di Lando Norris e Oscar Piastri, in una gara caratterizzata da strategie e duelli ravvicinati. Ecco quindi le nostre pagelle del GP del Giappone!

Max Verstappen (Red Bull) – La tigre bianca comanda il Giappone Voto: 10

Gara impeccabile per l’olandese. Le pagelle si tingono ancora di Red Bull dopo la straordinaria gara del GP del Giappone. Parte dalla pole, gestisce bene la pressione delle McLaren e si prende la sua prima vittoria stagionale. Prestazione da campione.

Lando Norris (McLaren) – Voto: 9

Spinge forte per tutta la gara e prova in tutti i modi a impensierire Verstappen. Non ci riesce, ma resta leader del mondiale. Costante e aggressivo.

Oscar Piastri (McLaren) – Voto: 8

Un altro podio per il giovane australiano. Sempre vicino a Norris, ma la strategia di squadra lo tiene dietro. Gara solida.

Charles Leclerc (Ferrari) – Voto: 7

Buona gara, ma senza mai davvero entrare nella lotta per il podio. Fa il massimo con quello che ha, ma la Ferrari paga ancora un po’ in termini di prestazione.

George Russell (Mercedes) – Voto: 7

Quinto al traguardo e ancora una volta tra i migliori del gruppo centrale. Mercedes migliora ma non è ancora al livello dei top team.

Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) – Voto: 6.5

Altro buon piazzamento per il rookie italiano. Mostra solidità e intelligenza tattica. Cresce gara dopo gara.

Yuki Tsunoda (Red Bull) – Voto: 6

Gara di debutto con la Red Bull davanti al pubblico di casa. Tanta pressione, ma regge bene. Non va a punti, ma lascia intravedere buone cose.

Carlos Sainz (Williams) – Voto: 5

Weekend opaco. Non riesce a trovare il passo e resta fuori dalla top ten. Un passo indietro rispetto a Leclerc.

Fernando Alonso (Aston Martin) – Voto: 5

Fatica per tutta la gara, la macchina non c’è e lui non riesce a fare la differenza. Lontano dai riflettori.

Alex Albon (Williams) – Voto: 6

Punti importanti per la Williams. Non fa rumore, ma è efficace. Bravo a sfruttare le occasioni.