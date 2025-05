GP Spagna, FP1: Norris al comando con le nuove ali anteriori

Norris davanti a tutti nelle FP1 del GP di Spagna con le nuove ali anteriori. Focus sul passo gara per il caldo intenso

Lando Norris ha chiuso al comando le FP1 del GP di Spagna, precedendo Max Verstappen e Lewis Hamilton. Durante questa prima sessione del venerdì, le Scuderie hanno potuto testare le nuove ali anteriori, che saranno utilizzate a partire da questo Gran Premio. Inoltre, si è lavorato sul passo gara in vista delle alte temperature previste per il weekend.

Williams e Haas hanno approfittato delle prime libere per far debuttare i propri rookie, rispettivamente Victor Martins e Ryō Hirakawa. Questo perché il regolamento FIA prevede che ogni team debba schierare un rookie in almeno quattro sessioni di prove libere nel corso della stagione.

Le temperature particolarmente elevate registrate in pista hanno spinto tutte le squadre a concentrarsi sul passo gara, anche in previsione del pesante degrado cui gli pneumatici potrebbero andare incontro in gara. Durante la sessione, alcuni team hanno testato anche i pattini in acciaio, per valutare se l’utilizzo di questo materiale possa contribuire a ridurre il rischio di incendi nei circuiti in cui l’erba è a ridosso dell’asfalto.

Debutto delle nuove ali anteriori con regole più rigide: segnali positivi da Verstappen e Leclerc, Mercedes in difficoltà

C’era grande attesa per il “debutto” delle nuove ali anteriori, sviluppate in conformità alla normativa FIA che ha notevolmente ridotto la loro flessibilità. Per garantire il rispetto delle regole, sono stati introdotti controlli statici ancora più severi. Durante la sessione, i meccanici hanno potuto effettuare i primi test in pista, richiamando ripetutamente le vetture ai box per regolare l’inclinazione delle ali e modificare il bilanciamento delle monoposto. Molte squadre si sono avvalse dei rastrelli aerodinamici, strumenti essenziali per misurare il flusso d’aria intorno alle vetture.

Secondo la nuova direttiva tecnica, quando un carico di 100kg viene applicato su entrambi i lati della vettura, la flessione verticale dell’ala non può superare i 10mm; se, invece, il carico è concentrato su un solo lato, il limite è stato fissato a 15 mm. Per quanto riguarda la flessibilità del flap, questo non può flettere oltre i 3mm. Dalle immagini televisive è parso evidente che le ali anteriori si muovano meno rispetto al passato, pur senza risultare completamente rigide o bloccate.

È ancora presto per una valutazione complessiva, ma arrivano segnali incoraggianti sia dalla Red Bull di Max Verstappen sia dalla Ferrari. La RB21 di Max è rimasta a lungo ferma ai box, dove i meccanici hanno lavorato a fondo sul retrotreno prima di rimetterla in pista. La Scuderia italiana, invece, ha terminato la sessione con il terzo tempo di Lewis Hamilton, mentre Charles Leclerc – quarto nella classifica dei tempi – ha dimostrato grande competitività nel long run, chiudendo davanti al leader del mondiale, Oscar Piastri, che non sembra ancora perfettamente a suo agio sulla vettura.

La Mercedes è apparsa in difficoltà, mostrando evidenti problemi nel controllare la vettura. Il team tedesco non è riuscito a migliorare le proprie prestazioni, neppure dopo aver montato delle mescole Medium. Russell ha chiuso la sessione con l’undicesimo tempo, mentre Antonelli si è piazzato solo diciottesimo.

GP di Spagna, la classifica delle FP1:

Lando Norris (GB/McLaren-Mercedes) in 1’13”718 Max Verstappen (Ned/Red Bull-Honda) +0”367 Lewis Hamilton (GB/Ferrari) +0”378 Charles Leclerc (Mon/Ferrari) +0”520 Oscar Piastri (Aus/McLaren-Mercedes) +0”576 Liam Lawson (Nzl/Racing Bulls-Honda) +0”621 Oliver Bearman (GB/Haas-Ferrari) +0”879 Isack Hadjar (Fra/Racing Bulls-Honda) +0”887 Yuki Tsunoda (Giap/Red Bull-Honda) +0”925 Pierre Gasly (Fra/Alpine-Renault) +1”028 George Russell (GB/Mercedes) +1”033 Lance Stroll (Can/Aston Martin-Mercedes) +1”068 Fernando Alonso (Spa/Aston Martin-Mercedes) +1”080 Nico Hulkenberg (Ger/Sauber-Ferrari) +1”147 Carlos Sainz (Spa/Williams) +1”217 Gabriel Bortoleto (Bra/Sauber-Ferrari) +1”437 Ryo Hirakawa (Giap/Haas-Ferrari) +1”580 Kimi Antonelli (Ita/Mercedes) +1”651 Victor Martins (Fra/Williams) +1”804 Franco Colapinto (Arg/Alpine-Renault) +1”812