GP Brasile: penalità per Hamilton?

Il weekend del GP del Brasile potrebbe iniziare nel modo più ripido possibile per Lewis Hamilton

Dopo solo una settimana dalla gara in Messico, si atterra ad Interlagos, per la seconda tappa di questo triple-header. Con 19 lunghezze di distacco da Verstappen, Hamilton dovrà darsi da fare se vuole recuperare terreno durante questo weekend del GP del Brasile. Ma i piani di Mercedes potrebbero essere complicati da una penalità per la monoposto numero 44.

Tra le prime a dare la notizia è stata la giornalista di Formula 1 Julianne Cerasoli via Twitter. Ha postato: “Hamilton cambierà il motore a combustione a Interlagos. La Mercedes pensava di aver risolto il problema che avevano, ma hanno notato un calo della pressione dell’acqua durante la gara in Messico“.

TESTA A TESTA TRA TORI E FRECCE D’ARGENTO

Nonostante le voci siano insistenti a riguardo, la notizia della penalità non è stata ancora confermata ufficialmente né da Mercedes, né da Hamilton stesso. Nella conferenza stampa di ieri, infatti, il britannico ha commentato a riguardo: “Non posso davvero commentare al momento. Non lo so. Non credo che i motori siano arrivati ​​nemmeno stamattina. Quindi, per quanto ne so attualmente, il mio motore va bene. Ma scoprirò ulteriori dettagli ovviamente più avanti. Non abbiamo ancora fatto nemmeno la riunione con gli ingegneri”.

“Spingeremo sicuramente questo fine settimana per vedere se possiamo spremere più velocità dalla vettura. L’ultima volta qui, durante il GP del Brasile, Red Bull è stata incredibilmente forte, sarà molto difficile batterli questo fine settimana”, ha affermato Hamilton per concludere.

Rimaniamo in attesa di un’ufficialità. Ufficialità che potrebbe fare da ago della bilancia per quanto riguarda la delicata situazione mondiale sia piloti sia costruttori. Con quasi 20 punti da recuperare sull’olandese volante e un solo punto di distacco tra Mercedes e Red Bull in classifica costruttori, Lewis Hamilton non può sbagliare. E chissà se una penalità potrà cambiare le carte in tavola.