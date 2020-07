Verstappen: “Essere terzi in griglia va bene”

Le Qualifiche del Gp Austria 2020, vede in pole position Valtteri Bottas con la Mercedes, davanti a Lewis Hamilton ed alla Red Bull di Max Verstappen. Il pilota olandese è stato autore del giro più veloce nella prima manche.

Si sono da poco disputate le prime Qualifiche della stagione 2020. Al Red Bull Ring teatro del Gp Austria che scatterà domani alle ore 15:10, la Red Bull di Max Verstappen ha ottenuto la 3° posizione alle spalle delle Mercedes del poleman Valtteri Bottas e Lewis Hamilton.

Al termine della Q1, Max Verstappen è stato autore del miglior tempo ottenendo la prima posizione, fermando il cronometro in 1:04.024. All’inizio della Q2, è stato l’unico pilota a scendere in pista con le medie, ottenendo peraltro un giro molto veloce con il tempo di 1:04.000, che lo vedeva ottenere la 6° posizione. Mentre nell’ultima manche di Qualifica, il suo giro più veloce gli ha permesso di concludere in terza posizione, con il tempo di 1:03.477.

MAX: “MIGLIOREREMO IN VISTA DEL PROSSIMO WEEKEND”

Le prime parole post qualifica di Max Verstappen: “Penso che essere terzi sulla griglia di partenza sia un buon inizio, di certo avrei voluto lottare per la pole position ma non era possibile oggi. Non siamo mai stati i più forti nel singolo giro su questa pista, ma ci sono cose che potremo migliorare in vista delle Qualifiche del prossimo weekend”.

“Domani sarà un giorno diverso ed abbiamo una differente strategia per la partenza, con le gomme medie rispetto agli altri, che saranno con le soft. Farà più caldo, quindi spero che sarà a nostro favore. Ciò non vuol dire che Mercedes saranno più lente, ma speriamo di aver ridotto anche di poco il gap,” ha poi così proseguito.

In conclusione: “Prima di tutto, dobbiamo partire molto bene dato che non vorrei fare come lo scorso anno e poi faremo il possibile per lottare per la vittoria. È un peccato che i tifosi non siano qui sulla nostra pista di casa, dato che loro rendono l’atmosfera speciale, ma proveremo lo stesso di rendere questa gara eccitante anche per coloro che guarderanno alla televisione”.