GP Austria, qualifiche: Bottas conquista la pole!

Lettura in 1 minuto

Sul tracciato del Red Bull Ring Bottas ha conquistato la prima pole position stagionale.

Finalmente è tornata la Formula 1, e con lei anche l’adrenalina e le palpitazioni che solo le qualifiche di un sabato pomeriggio possono regalare agli appassionati. A festeggiare la prima pole di questo strano campionato è Valtteri Bottas, che con un giro perfetto al primo tentativo, si è aggiudicato la prima pizza davanti ai colleghi. Partiamo da dove ci eravamo lasciati, infatti i valori in pista non seno cambiati cambiati. La Mercedes detta ancora il passo ed è la scuderia da battere anche quest’anno.

Q1: VERSTAPPEN È IL PIÙ VELOCE

A siglare il primo tempo è la Red Bull di Max Verstappen, seguito dalle due Frecce d’Argento. Troviamo invece più staccate le Ferrari, che hanno mostrato delle difficoltà sin dai test prestagionali a Barcellona. A stupire gli appassionati della Formuala 1 sono state la Racing Point e la McLaren che hanno mostrato di essere vicine ai top team. Una sorpesa negativa è stata l’Alfa Romeo che sembra aver fatto un passo indietro rispetto allo scorso anno. Infatti, entrambi i piloti del team non sono riusciti ad accedere al Q2. Gli esclusi dal resto delle qualifiche sono stati: Magnussen, Russell, Raikkonen, Giovinazzi e Latifi.

Q2: VETTEL, IL PRIMO DEGLI ESCLUSI

La seconda sessione delle qualifiche ha visto scendere le vetture con le mescole scelte per iniziare la gara. Tra i top team, l’olandese ha provato a differenziare la strategia; sarà infatti l’unico a partire con gomme gialle.

In vetta alla classifica troviamo le due Mercedes, seguite dalla Reb Bull di Albon.

Deludente la Ferrari che non è riuscita a piazzare entrembe le monoposto nella Q3. Infatti, Sebastian Vettel è il primo degli esclusi, nonostnate abbia cercato di spremere al massimo la sua SF1000. A seguire il quattro volte Campione del Mondo, le due Alpha Thauri, Ocon e Grosjean.

Q3: PRIMA FILA MERCEDES, BOTTAS CONQUISTA LA POLE

La Mercedes si conferma anche quest’anno il team da battere. Le prime due piazze sono state conquistate da Bottas e Hamilton. Un super giro di Bottas fatto nel primo tentativo del Q3 gli ha permesso di stare davanti al compagno di squadra sei volte Campione del Mondo. Dalla seconda fila scatteranno invece Max Verstappen e un sorprendente Lando Norris. A seguire la Racing Point di Perez, Leclerc che si aggiudica il settimo posto, Stroll e infine Ricciardo al volante della Renault. Una griglia mescolata che preannuncia una gara interessante e ricca di colpi di scena.