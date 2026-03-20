Verstappen debutta con Mercedes al Nürburgring

Verstappen prepara la 24 Ore del Nürburgring con Mercedes

Max Verstappen è pronto a fare il suo esordio al Nürburgring con una vettura Mercedes questo fine settimana, in particolare, in preparazione a un importante programma GT3 previsto per la seconda parte della stagione. Il pilota olandese sarà al via della NLS2 come tappa di avvicinamento alla 24 Ore del Nürburgring. Condividerà l’auto con Lucas Auer, Dani Juncadella e Jules Gounon, in una line-up di alto livello che punta alla vittoria assoluta. Verstappen aveva già dichiarato l’intenzione di disputare una gara preparatoria, ma questo appuntamento assume un significato ancora maggiore nel 2026, a seguito di alcuni cambiamenti.

Il 28enne è infatti passato dalla Ferrari alla Mercedes-AMG Gt3. Verstappen Racing opera ora come team supportato ufficialmente dalla casa tedesca. Avendo corso solo sporadicamente in Germania con Ferrari, Verstappen si trova ancora in una fase di apprendimento. Sebbene abbia già completato diversi test con la Mercedes, la NLS2 rappresenterà la sua prima esperienza sul Nordschleife con questa vettura in un contesto competitivo. L’evento sarà un banco di prova fondamentale sia per il pilota che per il team. Permetterà di valutare il livello di prestazione e individuare gli aspetti da migliorare in vista della 24 Ore. Le caratteristiche uniche del tracciato rendono ogni chilometro in pista particolarmente prezioso per comprendere il comportamento della vettura e le esigenze di assetto.

Il perché del cambiamento

Il passaggio di Verstappen Racing a Mercedes-AMG è considerato una scelta strategica. La GT3 tedesca è un modello consolidato, con una base tecnica affidabile che garantisce costanza e prevedibilità per ingegneri e piloti. È generalmente vista come una piattaforma stabile e facile da guidare, con un’ottima gestione delle gomme e grande affidabilità. Qualità fondamentali nelle gare endurance. Per questo motivo, durante la NLS2, Verstappen si concentrerà soprattutto sulla messa a punto della vettura, adattandola alle proprie esigenze e a quelle dei compagni di squadra. Trovare il giusto equilibrio all’interno di un team composto da quattro piloti è infatti cruciale nelle competizioni di durata.

Il pacchetto Mercedes sembra ben adattarsi a questa sfida. Nonostante la solita determinazione in gara, l’obiettivo principale del weekend resta la preparazione. Il vero traguardo è la 24 Ore del Nürburgring di maggio, dove Verstappen Racing punta a presentarsi con una macchina perfettamente ottimizzata.