Max Verstappen pronto al debutto in GT3

Verstappen in GT3: un sogno che prende forma

Il mondo delle corse guarda con attenzione verso Max Verstappen: il pilota olandese, già quattro volte campione del mondo in Formula 1, è finalmente pronto a debuttare in maniera competitiva con una vettura GT3. L’annuncio ufficiale è arrivato, e porterà Verstappen nel cuore della Nordschleife per la sua prima gara “vera” nel mondo delle GT.

Il passo decisivo: licenza e impegno

Qualche settimana fa, Verstappen ha preso parte a una gara di quattro ore al volante di una Porsche Cayman GT4 semplificata, con l’obiettivo di ottenere la licenza per correre in Nordschleife.

Con quell’esperienza, ha completato i requisiti richiesti e ora la licenza verrà utilizzata per il suo debutto GT3 ufficiale.

Il debutto è fissato per questo fine settimana, durante il nono appuntamento della Nurburgring Langstrecken-Series (NLS), all’interno del leggendario tracciato del Nürburgring.

Il team, la macchina e gli obiettivi

Verstappen correrà con una Ferrari 296 GT3, con i colori del progetto Verstappen.com Racing, in collaborazione con Emil Frey Racing.

Il suo compagno di squadra sarà Chris Lulham.

Nonostante l’esperienza limitata nelle GT, le aspettative sono alte: Verstappen è considerato già in lizza per la vittoria, un risultato che trasformerebbe il debutto in un evento memorabile.

Il sogno della 24h del Nürburgring

Verstappen non nasconde le sue ambizioni: partecipare un giorno alla 24 Ore del Nürburgring Nordschleife è uno dei suoi grandi obiettivi personali.

Egli stesso afferma: “Ogni giro alla Nordschleife è un’esperienza differente. L’atmosfera è fantastica e c’è un enorme pubblico di appassionati di endurance. È la mia passione competere anche al di fuori della Formula 1.”

Questo debutto GT3 rappresenta dunque non solo un’evoluzione della sua carriera, ma anche un passo concreto verso il sogno di gare endurance nel circuito più temuto e amato dai fan.