Perché Verstappen e Red Bull non andrebbero sottovalutati

Nonostante queste prime prestazioni, Max Verstappen e Red Bull non andrebbero sottovalutati

Sebbene queste prime due gare siano sembrate difficili, la Red Bull e Verstappen non andrebbero sottovalutati. Si è verificato un grande cambiamento all’interno del team austriaco tra il GP d’Australia e il GP di Cina, avvenuto una settimana dopo. Nella gara tenutasi al circuito di Melbourne, Verstappen si è classificato sesto.

Il nuovo acquisto Isack Hadjar invece, si è ritirato a causa di un problema tecnico. dopo una buona qualifica. La settimana dopo, il team si è recato a Shanghai ottimista ma, fin da subito il quattro volte iridato ha fatto notare che non funzionava nulla nel modo corretto. Tuttavia sarebbe sbagliato sottovalutare la stagione della Red Bull da queste prime prestazioni.

I motivi di tale ottimismo

I fattori che permettono di essere ottimisti sono diversi. Per prima cosa, Verstappen ha dichiarato che quanto accaduto a Shanghai è dovuto alla monoposto e non alla power unit. La situazione sarebbe più allarmante se ci fossero problemi legati al motore. Naturalmente è presente diverso lavoro da fare ma, il team di Milton Keynes nella scorsa stagione ha dimostrato di essere capace di grandi progressi.

L’estate scorsa, le speranze che il pilota olandese sarebbe rimasto in lizza per il campionato piloti erano poche. Red Bull però è riuscita a sistemare la vettura e a ottenere un importante svolta per la lotta del mondiale. Nonostante l’inizio di una nuova era regolamentare, sarebbe sbagliato sottovalutarli e presumere non siano in grado di ricompiere questa impresa.

Un fattore importante sono le dichiarazioni di Max Verstappen. Il quattro volte iridato nelle ultime dichiarazioni, sostenute in seguito alla gara nella città cinese, ha evidenziato con chiarezza i problemi attuali del team. A ogni modo evidenziare tali problemi non equivale ad andare contro la squadra. I media presenti domenica scorsa, sostengono che nessuno ha interpretato i commenti del pilota olandese come un attacco al team austriaco.

Il team principal, Lauren Mekies, si distingue per la sua mentalità ingegneristica, l’approccio analitico e la sua umiltà. L’ingegnere francese sta affrontando la sua prima sfida difficile ma, per quanto dimostrato nell’ultimo anno, gode della fiducia dell’intera squadra. Dopo quanto accaduto durante la pausa estiva dell’anno scorso, non sarebbe strano se la situazione della Red Bull cambiasse in seguito alla pausa forzata di Aprile.