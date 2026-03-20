Jonathan Wheatley sostituirà Newey in Aston Martin

Jonathan Wheatley lascia Audi e sostituirà Newey in Aston Martin

Jonathan Wheatley ha lasciato il ruolo di team principal in Audi e si unirà ad Aston Martin per sostituire Newey. Motorsport.com giovedì ha rivelato che Adrian Newey si sarebbe dimesso dal ruolo di team principal per concentrarsi sulla parte tecnica. Il capo del team Audi sostituirà l’ingegnere britannico, una decisione presa in seguito al difficile inizio dell’Aston Martin della nuova era tecnica di Formula 1 del 2026.

Le vibrazioni del propulsore Honda, hanno impedito alla monoposto progettata dal britannico di completare le gare del Gran Premio. Questo è causato dai problemi di affidabilità della batteria e dai possibili problemi di salute dei piloti. Il proprietario del team, Lawrence Stroll, ha investito tanto per permettere al team di Silverstone di contendere al titolo, dotandola di importanti ingegneri come Newey e Andy Cowell. Il quale ha esperienza alla Renault, alla Benetton e alla Red bull dove ha coperto il ruolo di team principal e direttore sportivo.

Il ruolo di Wheatley all’interno del team britannico

Jonathan Wheatley è stato per un anno team principal della Sauber, in seguito diventata Audi, per un anno. In Aston Martin, il suo ruolo è quello di provare a risollevare il team. Un compito difficile in quanto, per prima cosa servirà un buon motore affidabile. Contemporaneamente, il team tedesco ha chiarito ai media che il responsabile del progetto, Mattia Binotto, continuerà a guidare la squadra assumendo anche il ruolo di team principal.

“In fase futura verrà definita la struttura definitiva. Nel frattempo, l’organizzazione continuerà ad adattarsi all’ambiente della Formula 1. Grazie all’impegno di Audi, il team continuerà a progredire per provare a competere nel campionato entro il 2030”, ha proseguito il team svizzero. A oggi, Audi si trova nona nel campionato costruttori a causa di problemi tecnici che hanno portato Gabriel Bortoleto e Nico Hulkenberg a saltare un Gran Premio ciascuno.