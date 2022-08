Verstappen: “Anche noi abbiamo perso dei punti”

Secondo Max il vantaggio accumulato in classifica non è dipeso soltanto dai numerosi errori commessi dal team di Maranello

La Ferrari ha vissuto un inizio di stagione esaltante, vincendo con Leclerc due delle prime tre gare e mostrando di avere la monoposto più veloce in pista. Il monegasco si è presentato al via del Gran Premio di Imola con 46 punti di vantaggio su Verstappen. A quel punto, l’inerzia si è invertita e il campionato ha cambiato completamente aspetto. Il team di Maranello ha cominciato ad annaspare, penalizzato da errori, problemi di affidabilità e un po’ di cattiva sorte. Nel momento in cui scriviamo, la classifica vede Verstappen a quota 258 e Leclerc a 178, con la Red Bull che vanta un margine di 97 punti sulla Ferrari.

Mancano nove gare al termine della stagione, e la lotta per il titolo potrebbe facilmente considerarsi chiusa. Non è però di questo avviso Verstappen che, intervistato da Motorsport Week, ha minimizzato l’importanza del vantaggio accumulato in classifica. L’obiettivo di Max e della Red Bull per il finale di stagione rimarrà lo stesso: vincere. La Rossa, del resto, è un’avversaria molto temibile, e l’olandese non intende sottovalutarla.

“Nessuno sbaglia apposta”

A Verstappen è stato chiesto di commentare i numerosi errori commessi dalla Ferrari. “Credo che ogni team cerchi sempre di fare del proprio meglio”, ha esordito il campione del mondo, “e in determinate circostanze, riuscirci è più complicato. Non è semplice per me esprimere un’opinione su questo argomento. Nessuno commette errori di proposito. Tutti, naturalmente, quando compiono un tentativo, cercano di ottenere il miglior risultato possibile. Lo stesso vale per me: provo ogni volta a ricavare il massimo dai miei sforzi, e lo stesso vale per la mia squadra. In alcuni weekend ci si riesce meglio che in altri”.

“Anche noi abbiamo perso dei punti“, ha proseguito Max, “per colpa di alcuni problemi che ci hanno colpito. Non riesco a dire che la Ferrari mi ha aiutato, perché alla fine i risultati ce li siamo dovuti guadagnare io e la mia squadra”. Alla luce del vantaggio accumulato, nelle nove gare che restano il campione del mondo opterà per un approccio più conservativo? “Non credo. Come squadra, il nostro obiettivo è vincere altre gare, e proveremo certamente a farlo al termine della pausa estiva”, ha concluso un determinato Verstappen.