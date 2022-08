GP Italia: quanto costano i biglietti per Monza?

Circa una ventina di giorni e Monza tornerà ad essere teatro del GP d’Italia, con biglietti in vendita già dal 21 aprile

La pausa estiva della Formula 1 sta giungendo al termine, e al rientro il Circus dovrà affrontare il primo ed unico triple header della stagione. Spa, Zandvoort e poi Monza nel giro di tre domeniche. Il GP d’Italia, particolarmente amato sia per la sua storicità, sia per la consueta spettacolarità delle gare, ha già fatto registrare una vendita piuttosto importante dei biglietti per l’evento. Ma, nello specifico, quanto costano i biglietti? Comprare il biglietto per tutto il weekend è più vantaggioso? Vediamolo insieme.

I biglietti per i soci ACI sono differenti. Per i soci, infatti, il biglietto weekend verrebbe a costare rispettivamente 220€ se seduti in Parabolica interna B e 200€ se seduti in laterale Parabolica D. Per quanto riguarda il biglietto weekend per adulti e bambini, fino al 31 maggio un posto in tribuna centrale sarebbe costato 913€ (adulto) e 200€ per bambini 0-11 anni. Progressivamente, il costo diminuisce fino ad arrivare ad un prezzo di 154€ (adulto) e 90€ (bambino) nelle gradonate prato numerate. Dal primo giorno di giugno, invece, il biglietto weekend arriva a 975€ (adulto) e 200€ (bambino) in tribuna centrale, fino ad essere di 165€ (adulto) e 90€ (bambino) nelle gradonate prato numerate.

Biglietti singoli per giornata

Se, invece, si preferisce acquistare i biglietti singoli per giornate, o solo il biglietto della domenica del GP d’Italia, l’Autodromo Nazionale di Monza ha offerto anche questa possibilità. Per quanto riguarda la domenica, il range varia da 700€ (adulto) e 150€ (bambino) per un posto in tribuna centrale, passando per un prezzo di 400€ (adulto) e 150€ (bambino) in Parabolica. Più economici sono i biglietti per Ascari III, laterale parabolica e gradonate prato numerate che partono da un costo di 300€ (adulto) e 80€ (bambino) fino ad arrivare a 100€ (adulto) e 50€ (bambino).

Il sabato e il venerdì del weekend monzese hanno costi meno importanti rispetto alla domenica. Un posto in tribuna centrale per il venerdì viene a costare 120€ (adulto) e 30€ (bambino) mentre il sabato costa 275€ (adulto) e 50€ (bambino). Se si vuole assistere a libere o qualifiche seduti in prima variante esterna A o in Parabolica, invece, il venerdì costa 98€ (adulto) e 30€ (bambino) mentre il sabato costa 165€ (adulto) e 50€ (bambino). I biglietti più economici sono quelli per le gradonate prato numerate, che vengono a costare 50€ (adulto) e 20€ (bambino) per il venerdì, e 65€ (adulto) e 40€ (bambino) per il sabato.

L’ingresso prato sembra essere la soluzione più vantaggiosa in termini di prezzi: un biglietto di questo tipo viene a costare 30€ per il venerdì, 60€ per il sabato e 84€ per la domenica, senza distinzioni tra adulto e bambino. Un biglietto weekend prato, fino al 31 maggio costava 94€, mentre dall’1 giugno costa 100€.