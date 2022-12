Verstappen: “Abu Dhabi 2021? Con Hamilton non ne abbiamo mai parlato”

Verstappen ha rivelato di non aver mai discusso con Hamilton di quanto accaduto ad Abu Dhabi durante la stagione 2021

Quanto successo ad Abu Dhabi nel 2021 è stato e continua ad essere oggetto di discussione e di dibattito tra commentatori, tifosi e team, ma a quanto pare non tra i diretti interessati: Hamilton e Verstappen. Il neo campione del mondo 2022 ha infatti rivelato che i due non avrebbero mai parlato di quella famosa gara. “No” è stata la risposta di Max in un’intervista con Auto Motor und Sport, quando gli è stato chiesto se ha mai parlato con Hamilton di Abu Dhabi 2021. ” La stagione è finita e questo è passato“, ha aggiunto.

La stagione 2021 è stata, tra le altre cose, una tra le più controverse e piene di polemiche, fino alla fine. Dopo Silverstone, Monza o Gedda, Yas Marina è stata la ciliegina sulla torta. Tutti ricorderemo che con la decisione di Michael Masi, Verstappen si è proclamato campione del mondo ed Hamilton ha perso il suo ottavo titolo mondiale. “La gente parla sempre dell’ultima gara. Ma bisogna guardare all’intera stagione. Abbiamo lottato tutto l’anno. Questo dovrebbe essere ricordato. Due squadre hanno dato tutto sul ring. Finalmente c’era di nuovo competizione per il titolo”, ha poi concluso Max.

Come è andata invece la stagione 2022?

Durante il corso della stagione appena conclusasi le cose sono cambiate e la lotta è stata molto meno accesa. Max e Lewis si sono visti poco in pista anche perché la Red Bull quest’anno ha dominato ed è stata molto avanti in pista rispetto alla Mercedes. D’altra parte, la stagione 2022 ha visto come principale rivale di Verstappen non più Hamilton, ma Leclerc.

L’olandese e il monegasco hanno dominato la scena regalandoci duelli avvincenti e sorpassi da brividi. Tuttavia, quando nella seconda fase di stagione la rossa ha indietreggiato, lo spettacolo si è ridotto. Leclerc pensa che la situazione sarà diversa quando tutti e due lotteranno per il titolo e anche Verstappen si aspetta un duello diverso. Quindi si prospetta una stagione 2023 ricca di grandi sorprese nella speranza che i due potranno regalarci forti emozioni!