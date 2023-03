Vasseur, problemi in Ferrari: “Un reparto da migliorare”

In Ferrari “c’è un reparto da migliorare”: lo ammette il team principal Frederic Vasseur, in un’analisi delle potenzialità della squadra

Non è affatto una posizione facile, quella in cui si ritrova Frederic Vasseur, nuovo team principal della Ferrari. Lui che in questo momento si vede costretto a prendere le redini di una situazione che non avrebbe immaginato così drammatica. Domenica scorsa, sulla pista di Gedda, la Ferrari era soltanto la quarta forza in pista. Lontanissima dall’astronomica Red Bull, ma a fatica anche dietro il passo delle Mercedes, Vasseur ha per le mani una Ferrari piena di problemi rispetto allo scorso anno.

Not an easy weekend for us… We know there’s work to do. The only way we’re going to get back to where we want to be is through hard work. This starts now 👊 pic.twitter.com/fpw30PW0c8 — Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) March 20, 2023



Come riportato dal quotidiano spagnolo AS, Vasseur ha recentemente ammesso che, sebbene lo avessero avvertito che “la Ferrari sarebbe stata difficile da gestire internamente“, in realtà ciò “non è del tutto vero“. Spiega infatti Vasseur: “L’atmosfera e la collaborazione all’interno del team sono buone, abbiamo più pressioni dall’esterno. Se mi riferisco alla stampa italiana? E’ il mio lavoro.” afferma. “Questi commenti possono influenzare il morale in squadra, anche se non hanno nulla a che fare con la realtà. Sarà un mio compito occuparmi di questo aspetto“.

GERARCHIE PILOTI E REPARTI TECNICI: L’ANALISI DI VASSEUR

Decidere se ci fosse o meno la necessità di stabilire un primo e un secondo pilota è stata una delle debolezze più forti della Ferrari negli ultimi anni. Incomprensioni che spesso hanno portato a duri scontri fra i piloti in pista – si vedano Vettel e un giovane Leclerc nel 2019 – o a strategie fallimentari in ottica campionato, come lo scorso anno. Vasseur, però, non ha alcun dubbio in merito: “Ho lavorato 30 anni con i giovani nelle categorie junior, non c’è un primo e un secondo pilota. Tutti hanno lo stesso materiale. Se si può fare nelle categorie giovanili, non riesco a immaginare una Ferrari che non abbia queste capacità“.

“Poi a un certo punto della stagione forse si potrebbe dover prendere una decisione, ma abbiamo due piloti che possono vincere dei GP, fare podi e conquistare punti. Deve essere una risorsa, possiamo spingere a fondo con entrambi”. Alla stampa spagnola, Vasseur ha ammesso con chiarezza i problemi della Ferrari, e ha parlato anche dell’esistenza di un reparto da migliorare. Ma comunque, il team principal ha un’idea precisa su come debbano girare gli ingranaggi.



“I benefici arrivano da tutti, compresa la parte di logistica, perché ciò che viene risparmiato può finire direttamente per sviluppare la monoposto. E non vale solo per aerodinamica e motore. Questa è la mentalità che voglio, tutti possono portare benefici.” ha affermato. Continuando sulla questione tecnica, Vasseur ha anche risposto alle critiche di chi lamenta la mancanza di una vera e propria figura di direttore tecnico: “Enrico Cardile responsabile del telaio, Enrico Gualtieri del motore: la stessa divisione c’è in Mercedes o in Renault.” ha dichiarato. “C’è un reparto da migliorare, ma lo tengo per me“.