Leclerc: “Ferrari non posso vincere un mondiale da solo”

Charles Leclerc ha tanta voglia di vincere in Ferrari e un mondiale al Cavallino manca da ormai troppo tempo, ma si vince tutti insieme

Il 2022 per Ferrari doveva essere l’anno del ritorno alla vittoria di un mondiale, così non è stato. In parte per errori dello stesso Leclerc, in parte per l’affidabilità e la strategia al muretto. Tanto è cambiato dall’ultima gara della scorsa stagione, a partire dal team principal, con ora a capo Frederic Vasseur. Ma non solo, con ulteriori scossoni che stanno interessando l’organigramma del team di Maranello. L’affidabilità in Bahrain ha tradito Leclerc e la Ferrari, ma il monegasco ribadisce che se si vuole avere qualche chance di vincere il mondiale devono essere attuate strategie migliori. Queste le parole del pilota del Cavallino al podcast “Beyond the Grid”.

“Sono molto esplicito con il team su ciò che voglio e penso che questo sia l’approccio giusto. Questo non lo cambierò, non mi interessa del parere della gente. Quello che mi interessa è che io stia bene con me stesso, dando e facendo tutto per il team per migliorare le cose. Questo è il mio obiettivo principale. Non penso che prendere da solo le decisioni sia la strada giusta da seguire. Le persone non capiscono quante poche informazioni abbiamo in vettura durante tutta la gara. Credo vivamente che se miglioriamo tutti insieme, parlando della nostra strategia e agendo diversamente, ciò ci renderà più forti“.

Nonostante tutto è la miglior Ferrari?

“Non vinceremo il mondiale se a decidere sono solo io, di questo ne sono convinto”. Parole forti, ma sicuramente indicano un percorso di crescita fatta dal pilota monegasco. La scorsa stagione sembrava essere, almeno inizialmente, una Ferrari in forma straripante. Nonostante ciò, Leclerc crede che questa del 2023, sia la miglior Ferrari di cui abbia mai fatto parte. “Si, credo fermamente che questa monoposto sia la migliore da quando sono qui. Stagione dopo stagione mi rendo conto che comunque facciamo dei passi in avanti. Occorre perciò capire dove sbagliamo e per prendere le giuste decisioni per migliorarci”.

Lorenzo Apuzzo