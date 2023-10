Vasseur prepara l’attacco al secondo posto

Vasseur ammette che il circuito di Losail non sarà molto favorevole alle SF-23, ma il team farà di tutto per attaccare il secondo posto della classifica Costruttori

Mentre in casa Red Bull ci si prepara ai festeggiamenti ormai imminenti (a Verstappen basta arrivare sesto nella gara Sprint del sabato per essere incoronato Campione del mondo per la terza volta), le inseguitrici, Mercedes e Ferrari fra tutte, si preparano a darsi battaglia nelle ultime sei gare del campionato per il secondo posto della classifica Costruttori. In Giappone la scuderia di Maranello ha minimizzato i danni con un discreto quarto e sesto posto. Tuttavia, stando alle dichiarazioni di Vasseur, il Gran Premio del Qatar si prospetta un altro weekend difficile per la “Rossa”.

Il team principal della Ferrari ha infatti ammesso che la squadra è “ben preparata”, ma si correrà su una pista assente dal 2021 nel calendario della Formula 1 e dal layout non ottimale per le caratteristiche delle vetture di Maranello. Inoltre, sul circuito di Losail si correrà la Sprint Race, un format che fino a ora non ha permesso a Sainz e Leclerc di esprimere al meglio il proprio potenziale. Nonostante i presagi poco favorevoli, l’assalto al secondo posto per disarcionare la Mercedes a 305 punti non è poi un obiettivo così lontano per la scuderia italiana che resta in scia a 285 punti.

La Ferrari ce la metterà tutta

“Sulla carta, il circuito di Losail sembra essere un altro test difficile per l’SF-23”, ha ammesso il team principal della Ferrari. “Da Zandvoort abbiamo imparato molto su come gestire al meglio il nostro pacchetto e, ancora una volta in Qatar, faremo tutto il possibile per dare a Charles e Carlos una macchina con cui possano combattere per le prime posizioni come abbiamo visto in ogni gara”.

“Questa sarà la prima volta che correremo in Qatar con l’attuale generazione di auto ad effetto suolo, e per di più abbiamo solo una sessione di prove libere, poiché questo è un altro weekend ‘Sprint’. Ciò significa che il lavoro di preparazione svolto in fabbrica e al simulatore diventa ancora più importante, ma ci sentiamo ben preparati. Ancora una volta, l’obiettivo è quello di segnare più punti possibili mentre continuiamo a lottare per il secondo posto nella classifica costruttori”, ha concluso il francese.

Alice Lomolino