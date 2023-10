Possibile rivoluzione: addio alle gomme da 18 ”

Rivoluzione in arrivo per il 2026? La prima sul tavolo delle discussioni sarebbero delle gomme più piccole di quelle correnti, da 18 ”, ma cosa potrebbe cambiare ulteriormente ?

Come vogliamo ben ricordare ai nostri lettori, nel 2022 ci fu un cambiamento piuttosto massivo per le monoposto delle Formula 1. Furono adottate le gomme da 18 ”, più ampie e grandi, per sopportare l’assetto di una vettura sempre più leggera e attaccata al terreno. Insieme a una serie di normative, per trasformare e rivoluzionare le monoposto in modo da garantire il continuo progresso della categoria regina dei motori. Nonostante il cambiamento avvenuto appena lo scorso anno, una nuova ondata sarebbe prevista per il 2026. Tante novità per quanto riguarda la componente del motore, ma anche per le famose gomme da 18 ”, che rischiano un ridimensionamento per l’anno della rivoluzione.

A dare un punto di vista più ampio sulla questione è Nikolas Tombazis, responsabile FIA , che si espone così: “Con la dimensione delle gomme, che verrà rimpicciolita, insieme all’ala posteriore e una serie di modifiche generali alla vettura, ci aspettiamo di ridurne il peso di circa 50 chili. Quindi è possibile che riusciremo a vedere monoposto più piccole e meno lunghe rispetto agli scorsi anni. Ma ci sono diverse idee in ballo, di cui procederemo a discuterne ulteriormente.”

In seguito , il responsabile FIA prosegue l’intervista, parlando di quelle che sono le modifiche previste per la parte meccanica e come incideranno sulla velocità della vettura. “Con una vettura “messa così a dieta” , riusciremo anche a ridurre la velocità in curva. Con un minor peso infatti, avranno un maggior picco di velocità nei rettilinei e inoltre genererà minor carico aerodinamico. In tal caso, dovremmo aumentare la porzione del motore ibrido, in modo da aiutarle sul punto di vista della performance.” Infine, Nikolas Tombazis termina l’intervista, ricordando alla stampa di come queste siano solo alcune, delle possibili idee poste sul tavolo della FIA per il 2026.