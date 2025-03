Vasseur difende Hamilton dalle critiche: “Non è finito”

Nel pieno delle polemiche che stanno accompagnando l’inizio del Mondiale 2025, Frédéric Vasseur difende Lewis Hamilton. Il sette volte campione del mondo, approdato alla Ferrari tra mille aspettative, è stato bersaglio di critiche dure e, secondo Vasseur, infondate. In un’intervista concessa a L’Équipe e ripresa da Eurosport, il team principal della Rossa non ha usato mezzi termini: “Pensare che Hamilton sia finito è duro. E soprattutto è falso”.

Vasseur conosce bene l’ambiente Ferrari e sa quanto sia complicato reggere la pressione mediatica che accompagna ogni pilota del Cavallino. L’arrivo di Hamilton ha acceso i riflettori sull’intera Scuderia e ogni passo, ogni errore, è stato immediatamente amplificato. Ma il francese invita a giudicare con equilibrio, ricordando che “Lewis ha ancora tanto da dare”.

Due gare intense, luci e ombre ma tanto potenziale… e la stampa contro

Nelle prime due uscite stagionali, Hamilton ha già vissuto una vera montagna russa. Una pole position e una vittoria nella Sprint a Shanghai, ma anche un debutto complicato in Australia, un contatto con Leclerc in gara in Cina e una pesante squalifica nel finale. Una serie di episodi che hanno generato discussione, ma che, secondo Vasseur, non raccontano tutta la verità.

“Guardate la sua ultima gara del 2024: partiva 16º ed è arrivato quarto, superando il compagno”, ha ricordato Vasseur. “Chi dice che è finito dimentica episodi del genere”. L’esperienza e il talento di Hamilton, secondo il team principal, sono intatti. Serve solo tempo per adattarsi a un nuovo team e a una vettura diversa.

Il francese ha inoltre voluto chiarire un altro aspetto: non è stata la Scuderia a cercare visibilità durante l’inverno. “Alcuni ci hanno detto che abbiamo fatto troppo rumore con Lewis. In realtà è stata la stampa a farlo. Noi abbiamo solo pubblicato una foto”, ha dichiarato. “Non c’è stata alcuna strategia mediatica”, ha ribadito.

Con la stagione ancora lunga e i primi aggiornamenti tecnici in arrivo, Vasseur resta convinto che Hamilton sarà uno dei protagonisti. “Ha ancora ampio margine per crescere”, ha concluso. E per la Ferrari, che insegue il Mondiale Piloti da oltre quindici anni, la speranza è che questa scommessa possa presto dare i suoi frutti.

Mattia Romano