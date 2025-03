GP Cina: l’ordine d’arrivo a Shanghai

GP Cina, l’ordine di arrivo: dominio McLaren a Shanghai, Ferrari giù dal podio

Nell’ ordine di arrivo del GP della Cina, secondo round del Mondiale 2025 di Formula 1, si ha un totale trionfo McLaren. Sul circuito di Shanghai, Oscar Piastri ha gestito alla perfezione una gara intensa e strategica, tagliando il traguardo per primo davanti al compagno di squadra Lando Norris, completando così una splendida doppietta per la scuderia di Woking. La gestione degli pneumatici è stata decisiva su un tracciato che ha messo a dura prova le strategie di tutti i team. Ne sa qualcosa la Ferrari, protagonista di un weekend sulle montagne russe: dopo l’exploit della Sprint vinta da Hamilton, infatti, la domenica si è rivelata ben più complicata. Leclerc e Hamilton hanno chiuso rispettivamente al quinto e sesto posto, pagando una SF-25 poco incisiva sul passo gara.

Russell salva la Mercedes, Verstappen limita i danni e gara discreta per i Rookie

A completare il podio ci ha pensato George Russell, solido nel mantenere un ritmo costante e portare la Mercedes sul gradino più basso del podio. Quarta piazza per un Max Verstappen in rimonta nella seconda parte di gara: il campione del mondo in carica ha sfruttato al meglio la gestione delle gomme dure per superare Leclerc e chiudere davanti alla Ferrari. Il Cavallino, dopo una buona partenza, ha pagato la scelta delle strategie e il degrado pneumatici, dovendo accontentarsi della quinta e sesta posizione. Hamilton, nonostante tutto, è riuscito a portare a casa il giro più veloce.

Gran gara per Esteban Ocon che porta la sua Haas al settimo posto. Kimi Antonelli chiude ottavo con l’altra Mercedes, confermando una buona costanza di rendimento. A chiudere la zona punti ci pensano Alexander Albon e Oliver Bearman, rispettivamente nono e decimo, quest’ultimo protagonista di una bella rimonta finale con la Haas. Giornata da dimenticare invece per Fernando Alonso, costretto al ritiro per problemi ai freni dopo pochi giri.

GP Cina ordine arrivo ufficiale

1. Oscar Piastri (McLaren)

2. Lando Norris (McLaren)

3. George Russell (Mercedes)

4. Max Verstappen (Red Bull)

5. Charles Leclerc (Ferrari)

6. Lewis Hamilton (Ferrari)

7. Esteban Ocon (Haas)

8. Kimi Antonelli (Mercedes)

9. Alexander Albon (Williams)

10. Oliver Bearman (Haas)

11. Pierre Gasly (Alpine)

12. Lance Stroll (Aston Martin)

13. Carlos Sainz (Williams)

14. Isack Hadjar (Racing Bulls)

15. Liam Lawson (Red Bull)

16. Jack Doohan (Alpine)

17. Gabriel Bortoleto (Sauber)

18. Nico Hulkenberg (Sauber)

19. Yuki Tsunoda (Racing Bulls)

RITIRATO: Fernando Alonso (Aston Martin)

Mattia Romano