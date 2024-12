GP Abu Dhabi: l’ordine d’arrivo del finale di stagione

Lando Norris si aggiudica l’ultima tappa della stagione dopo una gara formidabile. McLaren è sul tetto del mondo

Con il GP di Abu Dhabi cala il sipario sulla stagione 2024, ricca di colpi di scena, alti e bassi da parte di tutti i team. Chi ne esce vittorioso è McLaren, che dopo 26 anni torna a vincere il campionato costruttori grazie alla vittoria magistrale di Lando Norris e alla decima posizione di Oscar Piastri. La gara dell’australiano è stata fortemente compromessa a seguito di un contatto in curva 1 con Verstappen e di una penalità di ben 10 secondi.

Esce a testa bassa, invece, Ferrari, staccata dal titolo per soli 13 punti. Si legge tutta la delusione nel volto di Charles Leclerc, complice di una gara storica in cui ha concluso in terza posizione dopo essere partito dal fondo a causa di un problema alla batteria. Conclude secondo l’altro ferrarista, Carlos Sainz, che saluta dopo 4 stagioni la scuderia di Maranello, regalandole un fantastico secondo posto. Ottima anche la gara di Hamilton al suo emozionante addio alla Mercedes, squadra con cui ha vinto ben 6 titoli mondiali.

Lasciano la Formula 1 con l’amaro in bocca Bottas e Colapinto, costretti al ritiro in quella che è la loro ultima gara in classe regina. Anche Perez conclude negativamente l’anno, ritirato al primo giro dopo un contatto di gara. Ottimo finale di stagione per Nico Hulkenberg, dimostratosi competitivo per tutto il weekend, e per Pierre Gasly, che in questa seconda parte di stagione è riuscito alla grande a farsi notare tra le difficoltà dell’Alpine.

L’ordine d’arrivo del GP di Abu Dhabi

Lando Norris (McLaren) Carlos Sainz (Ferrari) Charles Leclerc (Ferrari) Lewis Hamilton (Mercedes) George Russell (Mercedes) Max Verstappen (Red Bull) Pierre Gasly (Alpine) Nico Hulkenberg (Haas) Fernando Alonso (Aston Martin) Oscar Piastri (McLaren) Alexander Albon (Williams) Yuki Tsunoda (Visa Cash App RB) Guanyu Zhou (Kick Sauber) Lance Stroll (Aston Martin) Jack Doohan (Alpine) Kevin Magnussen (Haas) Liam Lawson (Visa Cash App RB)

NC: Valtteri Bottas (Kick Sauber)

NC: Franco Colapinto (Williams)

NC: Sergio Perez (Red Bull)