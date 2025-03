GP Giappone: Haas si veste di rosa a Suzuka!

Haas cambia livrea per celebrare la fioritura dei ciliegi

Il team Haas sfoggerà una livrea speciale per il Gran Premio del Giappone a Suzuka. La squadra statunitense ha deciso di rendere omaggio alla stagione della fioritura dei ciliegi, decorando le sue monoposto con motivi floreali ispirati ai “sakura”. Questo tributo alla tradizione giapponese sarà visibile sulle vetture di Esteban Ocon e Oliver Bearman per tutto il weekend di gara.

Il significato dei sakura e il legame con la Toyota

I fiori di ciliegio, simbolo nazionale giapponese, segnano l’arrivo della primavera e sono un elemento culturale profondamente radicato nella tradizione nipponica. La Haas ha colto l’occasione per abbellire le fiancate e lo spoiler anteriore delle sue monoposto con questa iconografia suggestiva.

Inoltre, questa iniziativa può essere vista anche come un omaggio alla Toyota Gazoo Racing, con cui Haas mantiene una stretta collaborazione soprattutto nel GP del Giappone. Un modo per rafforzare il legame con il costruttore giapponese proprio nella sua gara di casa.

Haas in crescita: fiducia dopo il successo in Cina

Dopo il brillante risultato ottenuto nell’ultimo Gran Premio, dove le Haas hanno conquistato il quinto e l’ottavo posto a seguito dell’esclusione delle due Ferrari, il team americano arriva in Giappone con grande fiducia. Ayao Komatsu, team principal della Haas, ha espresso entusiasmo per la sfida del GP del Giappone pur rimanendo cauto sulle difficoltà tecniche della monoposto VF-25.

“Suzuka è un circuito impegnativo per piloti e ingegneri, ma siamo pronti a dare il massimo. Sebbene il risultato di Shanghai ci abbia dato grande morale, sappiamo che dobbiamo ancora risolvere alcuni problemi strutturali della vettura”, ha dichiarato Komatsu.

Ocon e Bearman pronti alla sfida nel GP del Giappone

Esteban Ocon si prepara con entusiasmo al weekend giapponese: “Suzuka è uno dei miei circuiti preferiti, il migliore del calendario per me. Il primo settore è incredibilmente veloce e fluido, richiede una guida precisa, soprattutto in qualifica. Ho ottenuto buoni risultati qui in passato e spero di ripetermi“.

Per Oliver Bearman, invece, sarà la prima esperienza in Formula 1 su questa pista, ma non la sua prima volta a Suzuka: “Ho già corso qui nella Super Formula ed è stato incredibile. I tifosi giapponesi sono fantastici e non vedo l’ora di vivere questo weekend. Essere qui con Toyota Gazoo rende tutto ancora più speciale per il team”.

Obiettivo: confermare il trend positivo

Con una livrea speciale e un buon momento di forma, la Haas si presenta a Suzuka con l’intento di proseguire la sua striscia positiva. Il team punta a confermare le prestazioni viste in Cina e a ottenere un risultato importante nella casa della Toyota.